Abp Gądecki: apel o chrześcijańskie podejście do uchodźców z Ukrainy

O apelu biskupów o chrześcijańskie podejście do uchodźców z Ukrainy przypomniał podczas mszy św. w poznańskiej katedrze metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. W nocy z soboty na niedzielę w świątyni zorganizowane zostało modlitewne spotkanie wspólnoty Wojownicy Maryi.

Podczas rozpoczętej o północy mszy św. w intencji ojczyzny abp Gądecki przypomniał, że w piątek, w związku z ostatnimi wydarzeniami na Ukrainie, w trybie nadzwyczajnym zebrała się Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.

"Zważywszy na to, że uciekający przed wojną Ukraińcy będą kierować się głównie do naszego kraju, biskupi apelują do wszystkich Polaków o chrześcijańskie podejście do uchodźców. O otwarcie dla sióstr i braci z Ukrainy naszych domów, hosteli, domów diecezjalnych, parafialnych, rekolekcyjnych i wszelkich miejsc, gdzie może być świadczona pomoc potrzebującym" - powiedział abp Gądecki.

Jak podkreślił, obecna sytuacja domaga się szybkiej mobilizacji; potrzeba wolontariuszy, którzy włączą się w niesienie konkretnej pomocy poprzez struktury Caritas, Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie oraz innych instytucji kościelnych i świeckich.

Metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przypomniał ponadto, że Rada Stała KEP prosi o zorganizowanie zbiórek do puszek na pomoc dotkniętym obecnym kryzysem po każdej mszy św. w niedzielę i w Środę Popielcową.

Biskupi zaapelowali także o to, aby w czasie każdej mszy św. wznoszono prośby w intencji pokoju i śpiewano suplikacje. Zalecili też podejmowanie postu w intencji ocalenia życia i zdrowia "naszych sióstr i braci w Ukrainie".