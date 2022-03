Abp Gądecki: bł. Natalia Tułasiewicz pokazała, jak świeccy mogą dążyć do świętości (aktualizacja)

Błogosławiona Natalia Tułasiewicz pokazała, że istnieje możliwość dążenia do świętości dzięki spełnianiu obowiązków świeckich w swoim życiu – powiedział w środę przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

W czasie środowej konferencji prasowej w Warszawie przewodniczący KEP odczytał dekret watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ustanawiający błogosławioną Natalię Tułasiewicz, męczennicę - patronką nauczycieli w Polsce.

Abp Gądecki powiedział, że w historii Polski było wiele postaci będących dla nauczycieli ważnym punktem odniesienia. Wspomniał m.in. o Urszuli Ledóchowskiej, która miała światowe kontakty, mówiła wieloma językami i stworzyła szkoły dla dzieci, sierot po pierwszej wojnie światowej.

Zwrócił uwagę, że przykład życia bł. Natalii Tułasiewicz może być czymś bardziej pociągającym dla ludzi świeckich. Pokazała ona, że "istnieje możliwość dążenia do świętości poprzez spełnianie obowiązków świeckich w swoim życiu" - ocenił przewodniczący KEP.

Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli bp Piotr Turzyński powiedział, że "Natalia Tułasiewicz niesie w sobie wielkość chrześcijaństwa".

"Znała na pamięć mszę św.(...) modliła się nią w obozie koncentracyjnym, dodając siły i pociechy i nadziei swoim współwięźniarkom. Znała doskonale naukę chrześcijańską, należała do Sodalicji Mariańskiej. Nawet w czasie wojny niemożliwe było, żeby miesiąc minął bez dnia skupienia. Znała św. Tomasza z Akwinu, św. Augustyna, książkę "O naśladowaniu Chrystusa" Tomasza a Kempis - powiedział bp Turzyński.

Zaznaczył, że bł. Natalia całe swoje życie pojmowała jako służbę. Wyjaśnił, że to służba była motywem jej wyjazdu do Niemiec, co wiązało się z rozstaniem się z matką i rodziną.

Hierarcha nazwał bł. Natalię Tułasiewicz "kobietą nowoczesną". "Pisała: +Fascynuje mnie zgrzebny habit brata Alberta, ale jeszcze bardziej chodzi mi o świętego w smokingu, o świętą w sukni balowej albo w stroju sportowym+". Natalia nie zrezygnowała z teatru, spotkań literackich, wystaw. Chciała połączyć to co nowoczesne w tamtym czasie, z tym co tradycyjne, co wynika z korzeni chrześcijańskich" - powiedział delegat KEP ds. Duszpasterstwa Nauczycieli.

Zwrócił uwagę, że także w czasie wojny pogłębiała swoją wiedzę, organizowała wieczory literackie, "żeby ludzie nie myśleli tylko o wojnie, cierpieniu, o złu, ale żeby nie stracili ducha".

Zaznaczył, że bł. Natalia była nauczycielką do końca, także w obozie koncentracyjnym, gdzie uczyła współwięźniarki języka polskiego, mówiąc, że po wojnie czeka ich zdanie matury.

Bp Turzyński zapowiedział, że tegoroczna ogólnopolska pielgrzymka nauczycieli na Jasną Górę będzie poświęcona osobie bł. Natalii Tułasiewicz.

Decyzja kongregacji o ustanowieniu bł. Natalii Tułasiewicz patronką nauczycieli w Polsce jest odpowiedzią na prośbę przewodniczącego KEP.

"W liście z dnia 9 września 2021 r. usilnie poprosił, aby wybór i taka aprobata były zatwierdzone, zgodnie z +Normami o ustanawianiu Patronów+" - czytamy w dekrecie.

Natalia Tułasiewicz była polonistką. W czasie II wojny światowej w 1943 r. wyjechała - jako pełnomocnik, emisariusz rządu londyńskiego i świecki apostoł - do Hanoweru, by pomagać pracownikom przymusowym. W wyniku dekonspiracji uwięziono ją w Hanowerze, potem przebywała w Kolonii. Następnie trafiła do obozu w Ravensbrück, gdzie podejmowała misję ewangelizacji. 31 marca 1945 r. zabrano ją do gazu.

Heroiczność jej cnót i świętość Kościół potwierdził aktem beatyfikacyjnym 13 czerwca 1999 r. w Warszawie w czasie VI pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny.