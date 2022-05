Abp Gądecki: każda wojna jest działaniem przeciwko życiu ludzkiemu

Każda wojna, jako akt agresji, jest działaniem przeciwko życiu ludzkiemu, a zatem działaniem świętokradczym. Ewangelia jest zawsze słowem życia, a nie słowem śmierci – mówił w poniedziałek na Jasnej Górze przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki.

W przeddzień obchodów święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski arcybiskup wygłosił rozważania podczas wieczornej modlitwy Apelu Jasnogórskiego, nawiązując w nich do toczącej się wojny w Ukrainie.

"Oto mamy do czynienia z kolejną wojną. Jak to możliwe? Niestety, jest to możliwe, bo także dzisiaj, za kulisami, kryją się interesy, plany geopolityczne, ideologia, chciwość, żądza władzy i przemysł zbrojeniowy. Jest to możliwe, ponieważ wcześniej nauczyliśmy się żyć bez Boga. Za każdą wojną kryje się w sumie postawa Kaina: co mnie to obchodzi, czy jestem stróżem brata mego?" - powiedział metropolita poznański.

"Wojny są często toczone pod hasłem dążenia do pokoju. W istocie zaś prowadzą do niewyobrażalnych zniszczeń. Pokój, do którego prowadzą, to pokój cmentarza, zbudowany na gruzach tak wielu śmierci ludzkich istnień, z których większość to dzieci, kobiety, starcy i mnóstwo innych niewinnych osób" - dodał arcybiskup, oceniając, iż gotowość do pokojowego rozwiązywania konfliktów jest często odwrotnie proporcjonalna do posiadania siły militarnej.

"Każda wojna, jako akt agresji, jest działaniem przeciwko życiu ludzkiemu, a zatem działaniem świętokradczym. Ewangelia jest zawsze słowem życia, a nie słowem śmierci. Podczas, gdy Pan Bóg rozwija swoje dzieło stworzenia, wojna je niszczy; niszczy także to, co Pan Bóg stworzył najpiękniejszego, czyli istotę ludzką" - podkreślił metropolita.

Abp Gądecki ocenił, iż obecnie "znaleźliśmy się w trudnej sytuacji także z innego powodu", którym jest "nowa faza dechrystianizacji naszego społeczeństwa, kultury, nauki, edukacji i mediów, forsowanej przez organizacje ponadpaństwowe, które nie mają legitymacji demokratycznej".

"W imię dobra ludzkiego i formalnego samostanowienia, usiłują one wprowadzić aborcję, związki między osobami tej samej płci, zmianę płci czy wczesną seksualizację dzieci, a celem tego jest rozpad duchowo-cielesnej natury człowieka i ogołocenie z jego bycia osobą. Człowiek może teraz bez ograniczeń manipulować sobą i innymi ludźmi" - ocenił przewodniczący KEP, nazywając taką postawę formą totalitaryzmu.

"Jest to inna forma totalitaryzmu, w której myślenie, poczucie wartości, kształtowanie osądu zostają jednolicone, a sumienie jest sprowadzone i znieczulane według dominującego trendu. Tymczasem Europa jest zbudowana na kulturze miłości, na wartościach chrześcijańskich - i nie wolno nam o tym zapominać, jeśli chcemy obronić się przed falami, jakie uderzają w godność człowieka" - powiedział.

"Jeśli polskie społeczeństwo chce się przed tym obrobić, musi wracać do swoich korzeni. Tylko potężne odrodzenie prawdy o niezbywalnej godności człowieka, która ze swej natury przysługuje - i to bezwarunkowo - każdej jednostce ludzkiej, czy to urodzonej czy nienarodzonej, a więc jest jej nieodłączną cechą, może nas uratować przed otchłaniami Orwellowskiego dyktatu nagiej władzy bez ducha, i materialistycznej kalkulacji użyteczności bez moralności - przed wypaczeniami, które wynikają z negacji naturalnego prawa moralnego" - podsumował hierarcha.

W poniedziałek na Jasnej Górze rozpoczęły się uroczystości ku czci Królowej Polski, wpisujące się w tym roku w ogólnopolskie dziękczynienie za niedawną beatyfikację kard. Stefana Wyszyńskiego, który sam nazwał siebie Prymasem jasnogórskim. Ogólnopolska stacja dziękczynienia w częstochowskim sanktuarium została wskazana przez episkopat, jako jedno z trzech najważniejszych miejsc dla Kościoła w Polsce.

Artystycznym i duchowym wprowadzeniem w obchody narodowego dziękczynienia był zaprezentowany w poniedziałek na Jasnej Górze monodram, przygotowany w oparciu o "Zapiski więzienne" kard. Wyszyńskiego w reżyserii Jarosława Tochowicza, który jest także autorem scenariusza i muzyki. W rolę Prymasa Tysiąclecia wcielił się Piotr Piecha z krakowskiego Teatru Ludowego.

Tradycyjnie 2 maja, w wigilię uroczystości Matki Bożej Królowej Polski, na Jasnej Górze obradowała Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski. Tematem przewodnim tego spotkania były bieżące sprawy duszpasterskie Kościoła w Polsce.

Wtorkowa suma odpustowa na jasnogórskim Szczycie, w której co roku uczestniczą tysiące wiernych, rozpocznie się o godzinie 11. Homilię wygłosi abp Stanisław Gądecki, który również będzie przewodniczył Eucharystii. 3-majowe obchody na Jasnej Górze zwieńczy wieczorna modlitwa Apelu Jasnogórskiego z udziałem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego.

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zostało ustanowione na prośbę polskich biskupów po I wojnie światowej. W 1920 r. zgodził się na to papież Benedykt XV, a trzy lata później Pius XI zatwierdził święto. Jest obchodzone 3 maja na pamiątkę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji, która realizowała część lwowskich ślubów Jana Kazimierza. W 1656 r. król ten zawierzył Polskę Maryi i ogłosił ją Królową Polski.