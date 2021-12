Abp Gądecki: niech tajemnica obecności Boga w tym, co ciche i kruche napełnia nadzieją

By tajemnica obecności Boga w tym, co ciche i kruche napełniała nadzieją, życzył archidiecezjanom metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Przypomniał, że noc Bożego Narodzenia "w sposób dyskretny i cichy stawia nas przed największymi tajemnicami historii".

W życzeniach zamieszczonych na stronie internetowej Archidiecezji Poznańskiej abp Stanisław Gądecki podkreślił, że Boże Narodzenie "to wyjątkowa noc, w której Miłosierny Ojciec objawia nam siebie w swoim Synu - Jezusie Chrystusie".

"Wśród naturalnie budzących się wzruszeń dotyczących osoby Nowonarodzonego Zbawiciela - bezbronnego dziecka, potrzebującego opieki ze strony rodziców - rodzi się także głęboka refleksja na temat Jego mocy, pokonującej grzech i śmierć. Ta wyjątkowa noc Bożego Narodzenia w sposób dyskretny i cichy stawia nas przed największymi tajemnicami historii. Ukazuje, że pokój, miłość i miłosierdzie nie potrzebują wielkości i rozgłosu, ponieważ obecność Zbawiciela możemy dostrzec w codzienności między innymi dzięki naszej bliskości i ofiarnej służbie drugiemu człowiekowi" - napisał abp Gądecki.

Wszystkim archidiecezjanom metropolita poznański życzył, by napełniała ich nadzieją "tajemnica obecności Boga w tym, co ciche i kruche".

"Czasami wydaje się nam, że codzienność jest tak bardzo pozbawiona światła. Boże Narodzenie przypomina, że to, co przynosi nadzieję to odkrycie źródła blasku, czyli osoby Jezusa Chrystusa. Życzę wiele pokoju Bożego! Niech wspólne kolędowanie przy żłóbku uzmysławia nam harmonię, którą możemy budować między nami mimo różnicy zdań i doświadczeń! W końcu życzę zdrowia - duszy i ciała - oraz zbawienia!" - napisał abp Gądecki.

Metropolita poznański wyraził też życzenie, by czas świąteczny pozwolił każdemu na moment zatrzymać się przy Nowonarodzonym i podziękować Bogu za życie, czas i ludzi, którzy czynią nas bardziej otwartymi na Jego miłość.