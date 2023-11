Abp Gądecki: swoim heroicznym życiem Jadwiga Zamoyska przypomina, że świętość jest powołaniem każdego ochrzczonego

Swoim heroicznym życiem, oddanym Bogu i Ojczyźnie, Jadwiga Zamoyska przypomina nam, że świętość jest powołaniem każdej osoby ochrzczonej – napisał w niedzielę na platformie X przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki z okazji setnej rocznicy śmierci kandydatki na ołtarze.

W sobotę 4 listopada minęło 100 lat od śmierci Służebnicy Bożej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej, kandydatki na ołtarze Kościoła katolickiego, patriotki, poliglotki, autorki spójnego systemu pedagogicznego, założycielki pierwszej w Polsce zawodowej szkoły gospodarstwa domowego i prekursorki myślenia o oświacie w kategoriach zarządzania projektem.

"Wczoraj obchodziliśmy 100. rocznicę śmierci Służebnicy Bożej Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej. Swoim heroicznym życiem, oddanym Bogu i Ojczyźnie, Jadwiga Zamoyska przypomina nam, że świętość jest powołaniem każdej osoby ochrzczonej" - napisał w niedzielę abp Gądecki.

Jadwiga Działyńska urodziła się 4 lipca 1831 r. w Warszawie jako córka Gryzeldy Celestyny z Zamoyskich i Adama Tytusa Działyńskiego.

W 1852 r. wzięła potajemny ślub z Władysławem Zamoyskim w Halle koło Lipska. Po śmierci męża w 1868 r. wykrystalizował się jej program działalności społecznej. "Co mi się w głowie układa, to żeby złączyć, zorganizować osoby, które by zechciały poświęcić się służbie dla Kościoła, żyjąc pomimo to w świecie" - zapisała.

W 1880 r., po śmierci Jana Działyńskiego, dobra Kórnickie odziedziczył jej syn Władysław Zamoyski. W majątku tym Zamoyska założyła Szkołę Pracy Domowej dla kobiet. Wbrew nazwie program instytucji zawierał kursy literatury i historii. Najważniejszym zadaniem miało być przekazywanie wartości katolickich i podkreślanie wartości pracy, ponieważ, jak pisała Zamoyska, "współudział rozumu w pracy fizycznej podnosi pracę rąk na wyższy poziom myśli, uszlachetnia ją i staje się ona bardziej owocna".

W 1885 r. Zamoyska i jej syn zmuszeni zostali do zamknięcia szkoły. Placówka odrodziła się w 1889 r. w Kuźnicach w Tatrach. Wówczas szkoła osiągnęła popularność we wszystkich zaborach.

W uznaniu jej zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej na polu działalności wychowawczej i filantropijnej, marszałek Józef Piłsudski dekretem z 13 lipca 1921 r. zaliczył Zamoyską w poczet Kawalerów Orderu Odrodzenia Polski IV klasy.

Jadwiga Zamoyska zmarła w Kórniku 4 listopada 1923 r. W 2012 r. kuria metropolitalna w Poznaniu rozpoczęła proces beatyfikacyjny Zamoyskiej, co oznacza, że przysługuje jej tytuł Służebnicy Bożej.

W uznaniu zasług Zamoyskiej dla polskiego społeczeństwa i kształtowania wzorców postaw obywatelskich, uniwersalnego i ponadczasowego potencjału jej myśli wychowawczej, a także kulturotwórczej roli stworzonej przez nią i jej syna, Władysława Zamoyskiego, fundacji Zakłady Kórnickie, w setną rocznicę śmierci tej wybitnej postaci Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ogłosił rok 2023 Rokiem Jadwigi z Działyńskich Zamoyskiej.