Abp Gądecki: Te święta przypominają nam, jak bardzo potrzebujemy pokoju

Tegoroczne święta raz jeszcze przypominają nam, jak bardzo potrzebujemy pokoju, który zostawia nam Chrystus – napisał w życzeniach kierowanych do wiernych archidiecezji poznańskiej metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

Hierarcha życzył archidiecezjanom, by Zmartwychwstały odnowił ich zdolność do bezinteresownej miłości.

"Tegoroczne święta raz jeszcze przypominają nam, jak bardzo potrzebujemy pokoju, który zostawia nam Chrystus. Pokoju, którym możemy się dzielić z innymi" - napisał abp Gądecki.

Metropolita poznański przypomniał, że Wielkanoc w swojej obfitej liturgii, przypomina nam, że jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa, by zanosić go światu. Podziękował też archidiecezjanom za życzliwe przyjęcie uchodźców.

"Wdzięczny za wasze otwarte serca, które dały temu wyraz w przyjęciu uciekających przed wojną Ukraińców, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia! Niech zmartwychwstały Pan odbudowuje w was prawdziwy obraz Boży wyryty w czasie chrztu świętego. Niech odnowi zdolność do bezinteresownej miłości. Niech przywróci gorliwość do niesienia Dobrej Nowiny o zmartwychwstaniu wszędzie tam, gdzie posłani jesteśmy przez Bożego Ducha" - napisał arcybiskup metropolita poznański.