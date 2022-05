Abp Gądecki: trzeba bezwarunkowo potępiać wojnę na Ukrainie

Trzeba bezwarunkowo potępiać wojnę na Ukrainie; w obecnej sytuacji winniśmy czynić wszystko, co w naszej mocy, aby ulżyć w cierpieniu Ukraińcom dotkniętym okrucieństwem rosyjskiej agresji - mówił we wtorek na Jasnej Górze metropolita poznański abp Stanisław Gądecki.

W homilii podczas uroczystej sumy w dniu święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski nawiązał do wojny w Ukrainie. Przypomniał wprowadzone przez św. Augustyna pojęcie wojny sprawiedliwej, wskazując jednak - za papieżem Franciszkiem - iż dziś trudno jest utrzymać racjonalne kryteria oceny "sprawiedliwości" wojen.

"Każda wojna, jako akt agresji, jest działaniem przeciwko życiu ludzkiemu, a zatem jest działaniem świętokradczym. Bóg, który kocha człowieka, nie stosuje przemocy nawet dla osiągnięcia dobrych celów. Nie da się zbudować dobra przemocą. Bóg nie chce naszego cierpienia, on pragnie naszej radości. On nie nakłada nam krzyży, lecz dźwiga z nami nasze krzyże, jakie nakładają nam ci, którzy nie słuchają Boga lub też jakie my sami nakładamy sobie z powodu naszej grzeszności" - mówił hierarcha.

Podkreślił, iż "trzeba bezwarunkowo potępiać wojnę na Ukrainie, podobnie jak to uczynił patriarcha Konstantynopola Bartłomiej I, i jasno powiedzieć tym, którzy mogą ją powstrzymać, a tego nie uczynią, że nie unikną sądu Bożego".

"W obecnej sytuacji winniśmy czynić wszystko, co w naszej mocy, aby ulżyć w cierpieniu Ukraińcom dotkniętym okrucieństwem rosyjskiej agresji. W tym względzie jestem dumny z postawy naszych rodaków, którzy hojnie udzielają pomocy ofiarom tej wojny - tak w Ukrainie, jak i w Polsce" - powiedział abp Gądecki.

"A w szczególności tym, którzy przyjmują uchodźców do swoich domów. W ten sposób Polacy dają całemu światu godny naśladowania przykład chrześcijańskiego miłosierdzia. Dzięki temu cud pojednania polsko-ukraińskiego w miłości i prawdzie przybliża się do nas szybkimi krokami. Niech św. Jan Paweł II stanie się patronem tego pojednania i naszym wspólnym orędownikiem Boga" - dodał przewodniczący KEP.