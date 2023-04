Abp Grzegorz Ryś w życzeniach paschalnych: Chrystusa można usłyszeć

Chrystusa można usłyszeć, kiedy mówi, ale również można go zobaczyć i można go dotknąć, właśnie dlatego, że jest żyjącą osobą - powiedział metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, składając życzenia wielkanocne.

Arcybiskup w życzeniach paschalnych podkreślił, że zmartwychwstanie Pańskie oznacza, że Chrystus żyje. "Można go spotkać. Święty Jan napisał w swoim pierwszym liście, że +można Go usłyszeć, a nie tylko o Nim przeczytać. Można Go usłyszeć kiedy mówi, ale również można Go zobaczyć i można Go dotknąć, właśnie dlatego, że jest żyjącą Osobą+" - podkreślił metropolita łódzki, przypominając słowa ewangelisty.

Abp Ryś zwrócił uwagę, że Wielkanoc jest właśnie po to, aby przeżyć takie spotkanie z Jezusem. "Chrystus takiego spotkania chce. Chce do nas mówić, chce działać w naszym życiu, chce być tak blisko, że on nas dotknie i my jego dotkniemy" - wskazał.

Duchowny dodał, że owa bliskość jest deklaracją miłości. "Życzę nam wszystkim, byśmy to samo pragnienie nosili w sobie, i by ono nam nie dawało spokoju, aż do tego momentu, gdy tak dalece się otworzymy na spotkanie z żyjącym Panem, że ono się stanie faktem!" - powiedział abp Grzegorz Ryś w wystąpieniu opublikowanym w sobotę m.in. na stronie archidiecezji łódzkiej.