Abp Guzdek: kapelani Wojska Polskiego są z wojskiem, bo są w wojsku

Kapelani Wojska Polskiego są z wojskiem, bo są w wojsku. Niech nikt się nie waży posiewać wątpliwości, czy są potrzebni - powiedział abp Józef Guzdek w sobotę w czasie gali Benemerenti Ordynariatu Polowego. Zaznaczył, że nie można pozwolić, by nie szanowano honoru i godności żołnierza Wojska Polskiego.

W katedrze polowej Wojska Polskiego w Warszawie w sobotę odbyła się gala, podczas której przyznano nagrody "Benemerenti" (Dobrze Zasłużonym) Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. W tym roku wyróżniono 16. Pomorską Dywizję Zmechanizowaną im. króla Kazimierza Jagiellończyka, Żandarmerię Wojskowa i Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskch.

Na zakończenie uroczystości gen. bryg. Józef Guzdek powiedział, że jest morze dobra i ludzi szlachetnych, których trzeba dostrzec i docenić.

W imieniu wszystkich bezimiennych, którzy +stoją murem za mundurem+" hierarcha podziękował żołnierzom 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej im. króla Kazimierza Jagiellończyka za ich odważną służbę Rzeczypospolitej.

Podkreślił, że nie możemy pozwolić na to, by nie uszanowano honoru i godności żołnierza Wojska Polskiego". "Ja też złożyłem przysięgę wojskową i nikt mnie z niej nie zwolnił. Domagam się absolutnego szacunku dla tych, którzy podobnie jak ja, zobowiązali się służyć pod sztandarami "Bóg, Honor, Ojczyzna" - oświadczył abp Guzdek.

Mówiąc, że są dwie potęgi - "siła miecza i siła ducha", abp Guzdek wskazał, że "ta druga jest ważniejsza, dlatego kapelani ordynariatu polowego są tam, gdzie są żołnierze; noszą mundury i w pełni identyfikują się z wojskiem".

Zwrócił uwagę, że żołnierzy z różnych garnizonów w Polsce, którzy pełnia zadania na wschodniej granicy Polski, odwiedziło ponad 50 kapelanów. "Tylko w Wigilię i Boże Narodzenie udało się tam dodatkowo 19 kapelanów, by przełamać się opłatkiem i odprawić dla funkcjonariuszy pasterkę" - powiedział abp Guzdek. Dodał, że w trzech punktach - tam, gdzie są zgrupowania wojskowe - są kapelani, którzy przez 3 tygodnie pełnią swoje zadania, czekając na zmienników".

Powiedział, że wielu żołnierzy, funkcjonariuszy, mimo że zostało poturbowanych kamieniami, kłodami drewna czy spotykało się z barkiem szacunku, "nie dają się prowokować", "panują nad emocjami". "Postępują według zasady: +Więcej rozumu niż emocji+" - podkreślił abp Guzdek.

Jak zaznaczył - "zawsze pamiętajcie - kapelani Wojska Polskiego są z wojskiem, bo są w wojsku". "Niech nikt się nie waży posiewać wątpliwości, czy są potrzebni" - wskazał hierarcha. Dodał, że tylko "w minionym roku 25 kapelanów towarzyszyło żołnierzom na misjach pokojowych poza granicami państwa".

Powiedział, że "rolą Kościoła jest kształtowanie prawego sumienia, gdzie człowiek nie mając nad sobą przełożonych będzie postępował tak jak trzeba". "Zdanie Żandarmerii Wojskowej również polega na tym, by wychowywać. Prewencja jest bowiem jednym z priorytetów" - powiedział duchowny.

Zaznaczył, że potrzebni są ci, którzy powiedzą zdecydowane "nie" tym, którzy dopuszczają się zła. Przypomniał, że funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej odpowiadali, wraz z innymi służbami, za bezpieczeństwo w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Abp Guzdek wskazał na założycielkę Dzieła Lasek - bł. Matkę Elżbietę Różę Czacką - jako przykład do naśladowania. Wyraził jednocześnie uznanie dla całych pokoleń sióstr i osób świeckich, środowiska Lasek za ich zaangażowania w trosce o niewidomych i słabowidzących. "Przygotowujecie ich do samodzielnego życia, bo kiedyś zabraknie rodziców, opiekunów. Równocześnie przygotowujecie ich do podjęcia pracy zawodowej. To jest niezwykle ważne, bo nie będą ciężarem, ale będą wnosić dużo dobra dla społeczności" - powiedział abp Guzdek.

Podkreślił, że to, co najważniejsze, to dostrzec w drugim człowieku bliźniego - i tego świadectwo dają Laski. Przypomniał, że w roku 1863 wydano polecenie dla służby medycznej - "Na polu bitwy jest wróg, ale po jej zakończeniu jest człowiek". "Wskazano wówczas, że rannych trzeba opatrzeć, zaopiekować się, a przy najbliższej okazji przekazać stronie drugiej. To się działo w czasie kolejnych konfliktów, to się działo w czasie Powstania Warszawskiego" - podkreślił abp Guzdek.

Na zakończenie gali abp Józef Guzdek podziękował wszystkim współpracownikom Ordynariatu Polowego za owocną współpracę.

Duchowny 16 lipca 2021 został mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem metropolitą białostockim. Miał jednocześnie pełnić "posługę biskupią w charakterze administratora apostolskiego ordynariatu polowego do czasu kanonicznego objęcia urzędu biskupa diecezjalnego przez nowego ordynariusza wojskowego". Decyzją papieża w sobotę (15 stycznia br.) nowym biskupem polowym Wojska Polskiego został mianowany bp Wiesław Lechowicz.

Abp Guzdek biskupem polowym Wojska Polskiego został mianowany przez papieża Benedykta XVI 4 grudnia 2010 r. Jego ingres do katedry polowej w Warszawie odbył się 19 grudnia 2010 r. W 2011 r. ukończył kurs oficerski w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (obecnie Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu). 1 sierpnia 2015 r. otrzymał stopień generała brygady.