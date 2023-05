Abp Jędraszewski świętował 50-lecie kapłaństwa

Arcybiskup Marek Jędraszewski w tym roku obchodzi 50-lecie przyjęcia święceń kapłańskich. W sobotę odbyła się w Krakowie Msza święta z tej okazji, podczas której arcybiskup wyraził swoją wdzięczność wobec Boga za dane mu powołanie do kapłaństwa.

Na początku Mszy św. z okazji złotego jubileuszu święceń kapłańskich abp. Marka Jędraszewskiego głos zabrał abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. "Wyrażamy wdzięczność Bogu za wszelkie łaski otrzymane przez naszego jubilata, księdza arcybiskupa Marka, podczas 50. lat jego pracy kapłańskiej oraz te, jakimi mógł on sam dzielić się z ludem Bożym w naszej ojczyźnie i poza jej granicami" - powiedział abp Stanisław Gądecki.

"Uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, w jego posłanie przez Ojca dla naszego zbawienia. W to, że jest on darem Ojca dla świata, w tym także i dla mnie. Odpowiedzią tej wiary stała się miłość do Chrystusa wyrażona w moim biskupim zawołaniu" - wyznał arcybiskup Marek Jędraszewski.

Metropolita ocenił, że "dzisiaj, kiedy w tej przesławnej katedrze na Wawelu obchodzę 50 rocznicę święceń kapłańskich wszystko to brzmi wprost niewiarygodnie". Zaznaczył, że budzi się w nim ogromne uczucie pokory a przede wszystkim trudnej do wyrażenia wdzięczności wobec Boga. Dla Boga, "który w swej opatrzności zechciał mnie kiedyś powołać i wybrać na wyłączną służbę dla siebie i dla kościoła" - zaznaczył.

"Pragnę dzisiaj, tutaj w tym miejscu wyrazić moją wdzięczność wobec ludzi, którzy kształtowali we mnie wiarę w Boga i miłość do jego syna Jezusa Chrystusa" - powiedział.

We mszy świętej wzięli udział m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wicemarszałek Ryszard Terlecki i była premier Beata Szydło.

Abp Jędraszewski urodził się 24 lipca 1949 r., studiował w Arcybiskupim Seminarium Duchownym i na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. 24 maja 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie, potem był wikariuszem w parafii pw. św. Marcina w Odolanowie koło Ostrowa Wlkp. W roku 1975 wyjechał na studia do Rzymu, gdzie obronił pracę doktorską. Po powrocie do Polski w latach 1980-1996 był adiunktem na Papieskim Wydziale Teologicznym w Poznaniu. Jednocześnie, w latach 1980-1987, był prefektem tamtejszego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. W latach 1987-1996 pracował w "Przewodniku Katolickim", w którym od 1990 r. był redaktorem naczelnym.

W roku 1991 habilitował się na Wydziale Filozoficznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W roku 1996 otrzymał nominację arcybiskupa Juliusza Paetza na wikariusza biskupiego ds. nauki i kultury w Archidiecezji Poznańskiej i na przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Akademickiego w Kurii Arcybiskupiej w Poznaniu.

Biskupem pomocniczym archidiecezji poznańskiej mianował go w 1997 r. Jan Paweł II; w 2012 r. decyzją Benedykta XVI został metropolitą łódzkim. W 2014 roku został zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Funkcję metropolity krakowskiego sprawuje od grudnia 2016 roku.