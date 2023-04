Abp Jędraszewski w Wadowicach: Jan Paweł II całym sobą płacił za wolność (aktualizacja)

Jan Paweł II całym sobą płacił za wolność - powiedział w niedzielę po południu w Wadowicach metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Płacił sobą za wolność Polski szczególnie, gdy przepełniała go świadomość, iż tak wielu jego rodaków nie chciało budować wolności kraju na zasadach Dekalogu – zaznaczył.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Abp Jędraszewski wystąpił na początku wydarzenia "Nie zastąpi Ciebie nikt" - zorganizowanego przez Telewizję Polską i samorząd Wadowic w 18. rocznicę śmierci Jana Pawła II na wadowickim rynku. Nadano mu formułę koncertu pieśni i piosenek religijnych, w części związanych z papieżem, przetykanych odtwarzanymi chwilami i wystąpieniami Jana Pawła II z różnych okresów jego pontyfikatu. Po koncercie zaplanowano mszę świętą w wadowickiej bazylice.

Metropolita krakowski przybliżył kluczowe aspekty dziedzictwa Jana Pawła II, mówił m.in. o jego odpowiedzialnej miłości do ojczyzny, która - jak zaznaczył - kazała mu pytać siebie, "w jaki sposób pomnażać ten skarb, któremu na imię Polska". Abp Jędraszewski zwrócił przy tym uwagę, że Jan Paweł II wielokrotnie akcentował związek historii Polski z Chrystusem, utożsamiającym prawdziwą wolność.

Arcybiskup mówił następnie o ofierze Jana Pawła II, nawiązując do słów z jego poematu "Myśląc Ojczyzna…": "Wolność stale trzeba zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jak dar, utrzymuje się poprzez zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. Całym sobą płacisz za wolność - więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo siebie posiadać".

"Nie tylko tak pisał i tak nauczał. Całym sobą nieustannie płacił za wolność - gdy głosił konieczność podporządkowywania jej obiektywnej prawdzie o wartościach, gdy domagał się prawa do życia dla nienarodzonych i ciężko chorych, gdy ukazywał piękno miłości kobiety i mężczyzny, gdy bronił małżeństwa i rodziny, gdy do nauczania społecznego Kościoła wprowadzał pojęcie solidarności, gdy zwłaszcza w okresie stanu wojennego upominał się o Polskę i jej prawo do w pełni suwerennego bytu" - podkreślił abp Jędraszewski.

"Całym sobą płacił za wolność - zarówno w dniu zamachu na jego życie 13 maja 1981 r., jak i w niedzielę 29 maja 1994 r., kiedy podczas modlitwy Anioł Pański swoje cierpienia, związane z początkami choroby Parkinsona, ofiarował w intencji rodzin całego świata. Płacił sobą za wolność Polski, a szczególnie wtedy, gdy wielkim żalem przepełniała go świadomość, iż tak wielu jego rodaków nie chciało budować wolności swojego kraju na zasadach Dekalogu" - dodał hierarcha.

"Płacił całym sobą za wolność, ponieważ nie chciał się zgodzić na to, aby historia naszej ojczyzny płynęła +przeciw prądowi sumień+. Stał się więc zarówno dla Polski, jak i całego świata sumieniem +wypalonym, jak cegła, w ogniu Ewangelii+, gdyż w niej, w Ewangelii znajdował najwyższą prawdę o człowieku, jego godności i jego powołaniu do wieczności" - mówił metropolita krakowski.

"Na wszystkich areopagach świata wzywał do otworzenia na oścież drzwi Chrystusowi, ponieważ wiedział: +Nie możemy godzić się na słabość+, ponieważ był pewny, że +słaby jest lud, jeśli godzi się ze swoją klęską, gdy zapomina, że został posłany, by czuwać, aż przyjdzie jego godzina+. Nie godził się na słabość. Nie zapominał, że został posłany przez Pana. Czuwał aż do ostatniej swojej godziny. On - zapowiedziany przez Juliusza Słowackiego - słowiański papież. Święty Jan Paweł II Wielki" - zakończył abp Marek Jędraszewski.

Wydarzenie zorganizowały wspólnie samorząd Wadowic, tamtejsze Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II oraz bazylika Ofiarowania NMP, a także Telewizja Polska i Polskie Radio. Transmisję prowadził pierwszy program Telewizji Polskiej. Przewidziano możliwość, by widzowie mogli śpiewać z artystami - wyświetlano teksty śpiewanych pieśni i piosenek.

Wśród widzów półtoragodzinnego koncertu, w czasie którego m.in. podziękowano uczestnikom organizowanych w różnych miejscach kraju "marszy papieskich", byli samorządowcy, politycy, parlamentarzyści i członkowie rządu, m.in. premier Mateusz Morawiecki. Koncert zwieńczył utwór "Abba Ojcze".

Późniejszy papież, Karol Wojtyła, urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 r. W mieście tym spędził dzieciństwo i młodość. Po zdaniu matury wraz z ojcem wyjechał do Krakowa. W jego rodzinnym domu mieści się obecnie muzeum.