Abp Polak: dziękujemy za życie Mikołaja Kopernika i jego twórczą pracę (aktualizacja)

W 550. rocznicę urodzin i chrztu Mikołaja Kopernika dziękujemy za jego życie i twórczą pracę na wielu polach - powiedział w niedzielę prymas abp Wojciech Polak w katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu.

Prymas przewodniczył mszy świętej koncelebrowanej w katedrze św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu. W katedrze obecni byli m.in. emerytowany prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Mueller oraz sześciu biskupów, a także minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Dzisiaj, kiedy jesteśmy razem, aby dziękować Bogu za tego znamienitego i sławnego toruńczyka, spoglądamy w niebo, które się nad nami rozjaśnia" - mówił prymas Polak.

Prymas powiedział też, że "modląc się razem w toruńskiej katedrze, zwłaszcza przy źródle chrzcielnym, w którym 550 lat temu zanurzony został Mikołaj Kopernik, dziękujemy za jego życie i za jego twórczą i podejmowaną na wielu polach pracę, za to, że - jak pięknie powiedział o nim kardynał Stefan Wyszyński - ten syn naszego narodu przez swoje odkrycia skierował oczy dzieci narodu i całej ludzkości - ku słońcu".

Abp Polak zaznaczył, że w szarości dnia potrzeba nam słońca, potrzeba światła, aby nie zbłądzić i blasku, aby lepiej widzieć, potrzeba wiedzy i wiary, potrzeba wiary i rozumu.

"Pokornie też dziś Boga prosimy, aby ten, który przeszedł w swym bogatym i twórczym życiu tak piękną, choć często przecież i trudną drogę - per aspera ad astra - drogę, która prowadziła go stopniowo do spotkania z prawdą i do zmierzenia się z nią, zachęcił dziś nas wszystkich do jej nieustannego poszukiwania i do powierzania się Temu, którego - jak słyszeliśmy w liturgii +duch w nas mieszka+" - dodał.

"Kopernik uczciwie i konsekwentnie dążył do poznania prawdy, ale rozumiał, że pełnia prawdy należy do Boga. Był przekonany, że jego naukowe odkrycia, to owoc współpracy wiary i rozumu. Wykazał się ogromną odwagą, ale także roztropnością, ponieważ zdawał sobie sprawę, że wyniki jego badań mogą zostać źle zrozumiane" - mówił bp Śmigiel w homilii podczas mszy świętej w toruńskiej katedrze.

Dodał, że Kopernik dał się poznać jako człowiek nauki, ale także człowiek wierzący w Boga, przywiązany do Kościoła i zatroskany o jego dobro.

Na zakończenie mszy świętej prymas Polak, biskup toruński Wiesław Śmigiel oraz rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Sokala odsłonili w katedrze pamiątkową tablicę poświęconą wybitnemu polskiemu astronomowi. Na tablicy napisano: "Wielkiemu astronomowi Mikołajowi Kopernikowi w 550. rocznicę urodzin diecezja toruńska". Odsłonięto ją w kaplicy pw. św. Elżbiety, a od XVII wieku pw. św. Stanisława Kostki. W XV i XVI wieku była pod patronatem krewnych Kopernika. W kaplicy wybitny astronom i jego rodzina uczestniczyli w mszach świętych i nabożeństwach.

Po mszy świętej delegacje najważniejszych urzędów państwowych i lokalnych złożyły kwiaty pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim.

W niedzielę przypada 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Urodził się on w Toruniu 19 lutego 1473 r. Studiował prawo, medycynę i matematykę na Akademii Krakowskiej i w Bolonii, Rzymie, Ferrarze i Padwie. Najsłynniejszym dziełem Kopernika jest "De revolutionibus orbium coelestium" ("O obrotach sfer niebieskich"), opublikowane w 1543 r. Przedstawił w nim teorię heliocentrycznej budowy Układu Słonecznego, burzącej dotychczasowe poglądy.

Według Kopernika to Ziemia i inne planety krążą wokół Słońca, a nie Słońce i planety wokół Ziemi, jak głosił obowiązujący w czasach średniowiecza model wyjaśniający budowę świata.