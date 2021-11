Abp Polak: Stanowisko Kościoła w kwestii uchodźców jest bardzo mocno kontestowane

Stanowisko Kościoła w kwestii migrantów i uchodźców jest dzisiaj bardzo mocno kontestowane. Źródłem takiej postawy wiernych jest lęk, strach i niepewność - powiedział w środę prymas Polski abp Wojciech Polak.

W środę odbywa się debata "Kościół w Polsce wobec migrantów i uchodźców", w którym biorą udział m.in prymas Polski abp Wojciech Polak, delegat KEP ds. Imigracji bp Krzysztof Zadarko i prezeska Fundacji Polskie Forum Migracyjne Agnieszka Kosowicz.

Mówiąc o tym, jakie jest stanowisko Kościoła w kwestii imigrantów wskazał dokument papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących i papieskiej Rady Cor Unum "Przyjęcie Chrystusa W Uchodźcach i Przymusowo Przesiedlonych" z 2013 r. Czytamy w nim m.in.: "Każdy z nas musi mieć odwagę, by nie odwracać wzroku od uchodźców i przymusowo przesiedlonych osób, ale pozwolić, by ich twarze przeniknęły do naszych serc, i przyjąć ich w naszym życiu. Jeżeli wsłuchamy się w ich nadzieje i rozpacz, zrozumiemy ich uczucia."

"To jest podstawowe słowo, które jest nie tylko słowem dla Kościoła, jest słowem Ewangelii, jest słowem, w którym my się rozpoznajemy przede wszystkim jako ludzie wierzący, widząc w twarzach naszych sióstr i braci twarz Chrystusa" - wskazał abp Polak.

W jego ocenie stanowisko Kościoła w tej kwestii jest dzisiaj "bardzo mocno kontestowane". "To znaczy przyjmowane w takiej konfrontacji, w której źródłem (...) jest przede wszystkim lęk, jest przede wszystkim strach i niepewność" - mówił.

Abp Polak podkreślił, że nauczanie Kościoła jest odpowiedzią na bardzo konkretne wyzwania danego czasu i danych sytuacji. Przypomniał, że temat migracji w Kościele nie jest nowością, bo w tym roku obchodzono już po raz 107 dzień migranta i uchodźcy. Zatem jest on ciągle obecny - zaznaczył arcybiskup.