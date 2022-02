Abp Popowicz: to, co się dzieje na Ukrainie, to machina zbrodni; wierzymy jednak, że Bóg jest większy

Sytuacja na Ukrainie, to stan ekstremalny - machina zbrodni. Mimo to wierzymy, że Bóg jest większy, że wojna nie będzie trwała długo - powiedział PAP metropolita przemysko-warszawski abp Eugeniusz Popowicz. Zapewnił, że Kościół grekokatolicki w Polsce pomoże każdemu, kto poprosi o wsparcie.

Zaznaczył, że kapłani Kościoła grekokatolickiego na Ukrainie nie planują ewakuacji do Polski. "Nie chcą opuszczać swoich parafii. Stoją na swoich posterunkach wspierając ludzi na miejscu" - powiedział abp Popowicz. Jako przykład wskazał abpa Szewczuka, który cały czas jest w Kijowie.

W ocenie metropolity przemysko-warszawskiego "to, co się dzieje na Ukrainie, to jest stan ekstremalny". "Putin bombarduje miasta, cierpią niewinni ludzie. To jest machina zbrodni. Mimo to wierzymy, że Bóg jest większy, że wojna w Ukrainie nie będzie trwała długo" - powiedział abp Eugeniusz Popowicz.

Zaznaczył, że Kościół grekokatolicki w Polsce włącza się w działania Kościoła katolickiego i Caritas Polska. "Mamy także swoje struktury i bazę lokalową, gdzie możemy umieścić część uchodźców" - powiedział duchowny. Wspomniał, że np. przyjechała kobieta z dwójką dzieci, a trzecie zaczęła rodzić. Obecnie jest ona w szpitalu pod opieką naszych sióstr" - powiedział metropolita przemysko-warszawski.

Poinformował, że w każdej parafii stworzony został punkt koordynacyjny, gdzie uchodźcy otrzymają konkretne wsparcie. Przyznał, że na razie ci, którzy przybywają do Polski, to w większości osoby, które mają w kraju kogoś z rodziny czy jakiegoś znajomego, bo trzeba pamiętać, że w Polsce mieszka ponad 1 mln Ukraińców. W związku z tym, uchodźcy traktują Przemyśl jedynie jako punkt przejściowy" - powiedział hierarcha.

"Większość dotychczasowych uchodźców to nie są jeszcze osoby z terenów objętych walkami. W najbliższych dniach takich osób można będzie się będzie spodziewać, podobnie jak było to w przypadku wojny w Syrii" - ocenił metropolita przemysko-warszawski.

"Kolejne decyzje będą podejmowane w miarę rozwoju sytuacji" - zapowiedział abp Popowicz.

W poniedziałek zaplanowane jest spotkanie online wszystkich księży Kościoła grekokatolickiego w Polsce, podczas którego będą podjęte dalsze decyzje ws. pomocy Ukraińcom.

Abp Popowicz podkreślił, że stosunek Ukraińców do Polaków jest pozytywny.

"Dla większości zaszłości historyczne nie mają większego znaczenia. Oczywiście są osoby, które co jakiś czas próbują wyciągać demony przeszłości chcąc zakłócić normalne relacje między ludźmi. Nie jest to jednak droga do budowania naszej przyszłości" - ocenił abp Popowicz.

W roku 2020 w wyniku reorganizacji struktury Kościoła greckokatolickiego powstała nowa eparchia olsztyńsko-gdańska, a eparchia wrocławsko-gdańska zmieniła nazwę na eparchię wrocławsko-koszalińską.

W archidiecezji przemysko-warszawskiej jest 50 parafii i 11 ośrodków duszpasterskich, w których posługuje ponad 29 kapłanów. Parafie są rozrzucone i liczą w okolicach 50 osób. Działają dwa domy zakonne męskie ojców bazylianów w Warszawie i w Przemyślu, a także dziewięć żeńskich domów zakonnych: Sióstr Służebnic Niepokalanej Panny Maryi w Przemyślu i w Warszawie, sióstr bazylianek w Warszawie, Przemyślu i w Gorlicach, a także Sióstr Świętego Józefa w Krakowie i w Przemyślu.