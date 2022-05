Abp Ryś do diakonów: przypatrzcie się świętym - Matce Teresie z Kalkuty i Bratu Albertowi

Weźcie sobie do serca zachętę Jezusa do modlitwy. Patrzcie na św. Matkę Teresę z Kalkuty. Przypatrzcie się św. Bratu Albertowi - mówił w sobotę metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś w archikatedrze, gdzie 17 mężczyzn przyjęło święcenia diakonatu.

Podczas uroczystości arcybiskup Ryś mówił o posłudze diakonów, która - jak podkreślił łódzki hierarcha - jest ściśle związana modlitwą.

"Weźcie sobie do serca zachętę Jezusa do modlitwy, żeby faktycznie wypełniać to, co jest tożsamością diakonatu, to znaczy służbę, posługę" - mówił metropolita.

"Patrzcie na ludzi, którzy nas inspirują, zachwycają swoim oddaniem posłudze, którzy nas wręcz onieśmielają swoim oddaniem dla ludzi potrzebujących i biednych" - zachęcał. "Patrzcie na świętą Matkę Teresę z Kalkuty. Przypatrzcie się świętemu Bratu Albertowi" - wymieniał abp Ryś.

"Jeśli nie będziesz siedzieć u stóp Jezusa, nie będziesz słuchać Jego słowa, i nie będziesz człowiekiem modlitwy, to ta cała służba - w szczególności służba ubogim, potrzebującym - ta cała posługa wcześniej czy później wyjdzie ci bokiem i odbije ci się pretensją do braci i do Jezusa" - powiedział duchowny, nawiązując do rozmowy Chrystusa z Marią i Martą w domu Łazarza.

W sobotę przed południem w bazylice archikatedralnej w Łodzi szesnastu mężczyzn przygotowujących się do diakonatu stałego i jeden alumn V roku Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi przyjęło z rąk metropolity abp Grzegorza Rysia święcenia diakonatu.

Diakonat stanowi pierwszy z trzech stopni chrześcijańskich święceń sakramentalnych w katolicyzmie, a także prawosławiu.

Diakon (gr. diakonos sługa) może m.in. sprawować sakramenty chrztu świętego, małżeństwa i Komunii Świętej; jest uprawniony również do odprawiania ceremonii pogrzebowej, błogosławienia wiernych oraz poświęcania przedmiotów kultu religijnego, a także wygłaszania kazań.