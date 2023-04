Abp Ryś do duchownych: przy odnawianiu przyrzeczeń kapłańskich liczy się nasze dzisiaj

Podczas mszy krzyżma w łódzkiej archikatedrze metropolita abp Grzegorz Ryś przypomniał zgromadzonym tam licznie duchownym o znaczeniu odnawiania w Wielki Czwartek przyrzeczeń kapłańskich. Liczy się nasze dzisiaj – podkreślił w homilii arcybiskup.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Metropolita zwrócił uwagę na znaczenie odnawianych w Wielki Czwartek przyrzeczeń kapłańskich. "Każdy z nas złożył przed laty takie przyrzeczenie" - powiedział arcybiskup do kapłanów.

"Istotnym jest pytanie, czy ja chcę przyrzeczeniami kapłańskimi żyć dzisiaj?" - zaznaczył. "Jezus mówi +to słowo dziś się wypełnia+" - przypomniał w homilii metropolita łódzki. "W tym jest postanowienie i odkrycie wielkiej szansy dla nas" - wskazał. " Zwłaszcza kiedy będziemy odnawiać przyrzeczenia z jakimś lękiem, także z jakimś rachunkiem sumienia, że nie zawsze, nie do końca, nie we wszystkim byłem wierny" - powiedział. "Pan zna te historie, liczy się nasze dzisiaj" - podkreślił.

Metropolita łódzki, nawiązując do Ewangelii św. Łukasza, przypomniał, że kapłani są poddani duchowi Pańskiemu. "+Duch Pana nade mną+. I to poddanie duchowi wyraża się, po pierwsze: +bo mnie namaścił+. A po drugie: +bo mnie posłał+" - mówił abp Ryś.

Podczas mszy poświęcono oleje święte, które będą wykorzystane do sprawowania sakramentów.

Msza krzyżma, po łacinie missa chrismatis, sprawowana jest w porannych godzinach Wielkiego Czwartku. Celebrowana jest zawsze w katedrze, pod przewodnictwem ordynariusza diecezji, w otoczeniu prezbiterów (kapłanów) i przedstawicieli zgromadzeń zakonnych. W liturgii biorą także udział lektorzy, nadzwyczajni szafarze Eucharystii i wierni.

Zgodnie z decyzją papieża Pawła VI z 6 marca 1970 r. w czasie mszy krzyżma kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia. Temu obrzędowi towarzyszy