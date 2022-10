Abp Ryś do superintendenta Kościoła Reformowanego: będę stał przy tobie tak blisko, jak to możliwe

Będę stał przy tobie tak blisko, jak to jest tylko możliwe - powiedział metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś podczas introdukcji superintendenta Kościoła Ewangelicko–Reformowanego biskupa Semko Korozy.

Uroczystość introdukcji, czyli wprowadzenia w funkcję superintendenta Kościoła (proboszcza miejscowej parafii) księdza Semko Korozy odbyła się w sobotę w łódzkiej parafii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego - poinformowało biuro prasowe archidiecezji łódzkiej.

Obrzędowi introdukcji przewodniczył dotychczasowy superintendent Kościoła bp Marek Izdebski, a asystowali mu duchowny z Węgierskiego Kościoła Reformowanego oraz bp Jan Cieślar - biskup diecezji warszawskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W uroczystości wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego: metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy archidiecezji łódzkiej Marek Marczak oraz księża zaangażowani w działalność ekumeniczną.

Zwracając się do nowego superintendenta Kościoła metropolita łódzki powiedział: "Kiedyś pastor prezbiteriański powiedział do mnie: +będę stał przy tobie tak blisko, jak to jest tylko możliwe+. Ja ci to dzisiaj, księże biskupie, mówię. Będę stał przy tobie tak blisko, jak to jest tylko możliwe".

Podkreślił, że "każde takie spotkanie rodzi radość i ból". "Wielką radością jest znać cię od 5 lat jako człowieka, który jest zdeterminowany ku jedności". "To nie jest tylko droga krzyżowa, droga światła, choć w drodze krzyżowej jest tak, że bp Semko brał do tej pory tylko te stacje, które były wzięte z Tradycji, a nie z Biblii - co jest miarą otwartości. To jest również ekumeniczna pielgrzymka do Ziemi Świętej i ekumeniczna szkoła biblijna. To jest wielka radość. Ból jest tam, gdzie możemy być ze sobą do pewnego momentu, a potem robi się ciężko" - mówił abp Ryś.

Metropolita łódzki podziękował również za przyjaźń i współpracę odchodzącemu z funkcji superintendenta ks. Markowi Izdebskiemu. Na zakończenie abp Ryś podarował ks. Izdebskiemu krzyż pektoralny, który otrzymał od papieża Benedykta XVI.

Ksiądz Semko Koroza został wybrany na funkcję superintendenta Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w RP podczas głosowania Konsystorza Kościoła w maju 2022 r. Duchowny nadal pozostaje proboszczem łódzkiej parafii, a dodatkowo jest reprezentantem Kościoła Reformowanego w Polsce. Kadencja superintendenta Kościoła trwa 10 lat.