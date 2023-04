Abp Ryś: Jezus sam niesie krzyż, jako tytuł swojej chwały

Jezus nie jest udręczony ani umęczony dźwiganiem krzyża. Jezus sam go niesie, jako tytuł swojej chwały - powiedział wieczorem w Wielki Piątek, podczas liturgii Męki Pańskiej, metropolita łódzki, abp Grzegorz Ryś.

Arcybiskup nawiązał do Ewangelii św. Jana, w której opis ostatniej ziemskiej drogi Chrystusa nie ma elementów pozbawiających godności ukrzyżowanego.

"Jezus Chrystus jest Królem wywyższonym na krzyżu, a nie pohańbionym. Nikt nie szydzi z Chrystusa ukrzyżowanego. Nie ma też w ewangelii Janowej Szymona z Cyreny, bo Jezus nie jest udręczony ani umęczony dźwiganiem krzyża. Jezus sam go niesie, jako tytuł swojej chwały" - przypomniał abp Grzegorz Ryś. "Jezus jest skazany za to, że jest Królem" - podkreślił.

Duszpasterz zwrócił uwagę, że jeszcze ważniejsze jest, jaki charakter ma władza Chrystusa. "Co to jest za królestwo, które jest w Jezusie?" - pytał. "Chrystus sam je definiuje mówiąc, że jest to królestwo prawdy, której on jest świadkiem" - wskazał metropolita.

Wyjaśnił, że chodzi tutaj o to, że Jezus jak każdy król przewodzi ludziom, ale robi to bez obłudy. "Chrystus przewodzi ludziom przez prawdę pokazując, że nigdy nie prowadzisz ludzi kłamstwem, manipulacją. Nie, bo ostatecznie nigdy nie jesteś przywódcą jeśli się uciekasz do kłamstwa" - mówił. "Jeśli jesteś świadkiem prawdy, to sam tą prawdą żyjesz" - dodał.