Abp Ryś o zniszczeniu pomnika św. Jana Pawła II w Łodzi: zapraszam do modlitwy za naszych braci, którzy ten pomnik zniszczyli

Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, mówiąc zniszczeniu w niedzielę pomnika św. Jana Pawła II w Łodzi podkreślił, że była to zaplanowana akcja, bo zniszczenia układają się w logiczny program. Zapraszam do modlitwy za braci, którzy ten pomnik zniszczyli – zaznaczył kapłan.

Nieznani sprawcy zniszczyli w niedzielę rano pomnik papieża św. Jana Pawła II, stojący na placu przed archikatedrą przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Monument pomalowano farbą. Ręce świętego na czerwono, twarz na żółto. U podstawy pomnika rozlano czerwoną farbę i odciśnięto z szablonu napis "maxima culpa".

Informując wiernych o dewastacji pomnika, metropolita zwrócił uwagę na plan - który jego zdaniem - mieli sprawcy.

"Kiedy się patrzy na ten pomnik, widać, że nie był to jakiś akt emocjonalny, spontaniczny, jakiś odruch - nie! To była wyraźnie zaplanowana akcja" - powiedział abp Ryś. "Do wykonania napisów, które umieszczono na tym pomniku ktoś musiał wcześniej wykonać szablon. Te zniszczenia - tak jak zostały wykonane - układają się w czytelny program. Krew na rękach. Maska na twarzy" - wyliczał.

"Jest pytanie o naszą reakcję. Przyszedłem pod ten pomnik, przez pierwszy kwadrans stałem i nie wiedziałem, co mam robić. Ale po pierwszych minutach usłyszałem w sobie pytanie: +co by zrobił Jan Paweł II?+ Odpowiedź jest oczywista - Jan Paweł II pomodliłby się za sprawców, jeszcze nie mówiłem wtedy +za braci+" - podkreślił kapłan.

"Zapraszam Was do modlitwy za tych naszych braci, którzy pomnik zniszczyli" - zachęcał. "Nie o opamiętanie dla nich, nie o nawrócenie dla nich. Za braci" - zaakcentował metropolita.

Ze względu na dobro śledztwa nie są przekazywane informacje na temat zniszczenia pomnika papieża Jana Pawła II w Łodzi - powiedzieli w poniedziałek PAP rzeczniczka miejskiej policji w Łodzi mł. asp. Kamila Sowińska i rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Przez całą niedzielę w mediach społecznościowych nie milkły wyrazy oburzenia w sprawie zniszczenia pomnika św. Jana Pawła II w Łodzi. Ze strony środowisk konserwatywnych pojawiły się komentarze, że winę za to ponoszą prywatne media, które powtarzają oparte na fałszywych dokumentach komunistycznej bezpieki oskarżenia Jana Pawła II o bierność w sprawie wielu podejrzeń o pedofilię wśród duchownych.

Nie brakowało jednak ponownie wysuwanych oskarżeń. Swoje zdjęcie na tle zniszczonego pomnika z powtórzonymi zarzutami wobec Kościoła katolickiego i papieża Jana Pawła II zamieściła na swoim profilu społecznościowym wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy w Łodzi Elżbieta Żuraw.

"Czy papież wiedział o ofiarach księży pedofilów i ukrywał ten fakt, chroniąc oprawców i Kościół? Jestem przekonana, że tak było" - napisała Żuraw. Nie odpowiedziała na pytanie PAP, dlaczego to zrobiła.