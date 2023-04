Abp Ryś podczas Wigilii Paschalnej: w Ewangelii widzimy wagę słowa

Słyszeliśmy o słowie, które stwarza, które ma moc wybawić nas z niewoli. W Ewangelii jest waga słowa - powiedział metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś w archikatedrze w trakcie Wigilli Paschalnej w nocy z Wielkiej Soboty na Wielkanocną Niedzielę.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Podczas nocnej Wigilii Paschalnej w łódzkiej archikatedrze abp Ryś nawiązał m.in. do Ewagelii św. Mateusza. "Słyszeliśmy o słowie, które stwarza, które jest w stanie nas przeprowadzić przez najstraszniejszą nawet próbę, które ma moc wybawić nas z niewoli. W Ewangelii widzimy wagę słowa" - powiedział metropolita.

Podkreślił, że kiedy Anioł mówi do kobiet przy pustym grobie Chrystusa, że Jezus zmartwychwstał, to podał on najważniejszy argument, bo "Anioł rzekł +jak powiedział+. Jak powiedział Jezus o swoim zamrtwychwstaniu, to tak się stało. To, co jest argumentem to jest słowo Jezusa" - zaznaczył abp Ryś. "Słowo objaśnia pusty grób" - podkreślił. "Misja ogłaszania Jezusowego słowa nie jest wpisana w urząd, nawet apostolski, ona jest po prostu wpisana w to, że jesteśmy uczniami Jezusa" - wyjaśnił duchowny.

We wcześniejszych wystąpieniach podczas Wigilli Paschalnej w łódzkiej archikatedrze metropolita nawiązywał również do czytań wziętych z Tory, Pięcioksięgu, czyli z - jak powiedział - z serca hebrajskiej Biblii. "Jest tam motyw stworzenia. Czytamy ten opis, ponieważ stworzenie trwa. Kiedy my ten tekst czytamy w liturgii, to się właśnie wydarza - Bóg nas właśnie stwarza" - podkreślił arcybiskup.

"Jeśli poddamy się dziełu stworzenia tej nocy, to, da Bóg, wyjdziemy stąd wrażliwi na to, że jest nam zadane życie wspólne, w miłości, w jedności, w miłosierdziu" - zwrócił uwagę kapłan.

Abp Ryś tłumaczył także podczas Wiglilii Paschalnej, że "narzędziem Boga jest słowo". "To słowo, które dostajemy od Boga" - wskazał metropolita. "Jeśli więc dzisiaj mamy takie poczucie, że jesteśmy w stosunku do Boga wyalienowani, to otwórz w domu Księgę. I czytaj. I nasłuchuj żywego słowa z tej Księgi" - mówił abp Ryś, którego homilli z nocnych uroczystości Wigilli Paschalnej można posłuchać m.in. w mediach społecznościowych Archidiecezji Łódzkiej.