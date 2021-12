Abp Ryś: Unikanie pojęcia Boże Narodzenie to wyrzekanie się chrześcijańskiej historii Europy

Europa ma historię, której nie chce pamiętać. Pojawiają się pomysły, aby unikać pojęcia Boże Narodzenie, co oznacza wyrzekanie się chrześcijańskiej historii Europy – powiedział w Łodzi tamtejszy metropolita abp Grzegorz Ryś podczas konferencji historycznej.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi rozpoczęła się w czwartek dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa "Są w Łodzi serca gorące. W setną rocznicę powołania archidiecezji łódzkiej". Organizatorami sympozjum są łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej i łódzka archidiecezja z jej metropolitą abp. Grzegorzem Rysiem.

W przemówieniu inaugurującym konferencję arcybiskup odniósł się do przyporządkowanych sobie pojęć, których często używał papież św. Jan Paweł II. To - jak przypomniał metropolita łódzki - historia i pamięć.

"Można mieć wyśmienitą historię i nie mieć do niej pamięci. Św. Jan Paweł II odnosił to przede wszystkim do dziejów Starego Kontynentu" - zaznaczył

"Europa ma historię, której nie chce pamiętać. Pojawiają się pomysły, aby w europejskiej przestrzeni publicznej unikać pojęcia Boże Narodzenie, co oznacza wyrzekanie się wielkiej chrześcijańskiej historii Europy" - podkreślił abp Ryś.