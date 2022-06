Abp Skworc: dzielenie się z uchodźcami jest manifestacją eucharystycznej postawy

Dzielenie się z wojennymi uchodźcami z Ukrainy jest manifestacją eucharystycznej postawy, duchowości eucharystycznej, umiejętności łamania chleba i przekazywania go potrzebującym - powiedział w czwartek w Katowicach metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

W homilii wygłoszonej w czasie sumy pontyfikalnej w uroczystość Bożego Ciała w Katowicach metropolita nawiązał do trwającej nadbudowy frontonu tamtejszej katedry Chrystusa Króla. Nad dotychczasowym zwieńczeniem głównego wejścia do świątyni umieszczono betonowy tympanon; w jego krańcach znalazły się dotąd trzy figury.

"Takie zwieńczenie frontonu katedry, w formie grupy rzeźbiarskiej, zostało zaprojektowane już w roku 1927, kiedy co dopiero erygowana diecezja podjęła trud budowy monumentalnej katedry pod wezwaniem Chrystusa Króla" - zaznaczył abp Skworc. "Zaprojektowana grupa rzeźbiarska wieńcząca fronton katedry, zwrócona w stronę centrum miasta, przedstawiać będzie hołd ludu górnośląskiego dla Chrystusa Króla" - wskazał.

Jak powiedział, katowicka katedra dopiero teraz, w perspektywie 100-lecia istnienia tamtejszego lokalnego kościoła otrzymuje na zewnątrz widzialny znak swego patrona - przedstawionego jako Pan Zmartwychwstały, mówiący: pokój wam. Na obu krańcach frontonu ustawiono natomiast figury patronów archidiecezji: św. Jadwigi Śląskiej i św. Jacka.

Nawiązując do ewangelii uroczystości Bożego Ciała, w której wybrzmiewa polecenie Jezusa: wy dajcie im jeść, hierarcha zaznaczył, że katedra była i jest miejscem zaspokajania głodu Boga, głodu miłosierdzia, przebaczenia i wspólnoty. Dodał, że ewangelia zaspokajała tam głód nadziei w najciemniejszych czasach, kościół był też miejscem pomocy prześladowanym i miejscem pomocy humanitarnej w czasach największego kryzysu.

"Wspominam pokolenia świadków, wiernych świeckich i duchownych oddających wspólnotowo publiczny hołd Jezusowi Chrystusowi poprzez dzieła miłości miłosiernej. Mogą być inspiracją dla nas i przyszłych pokoleń wyznawców Chrystusa Króla, aby czynić podobnie. I czynimy" - podkreślił abp Skworc.

"Od 24 lutego dajemy +jeść+ wojennym uchodźcom z Ukrainy (…). Kolejny raz składam serdeczne podziękowanie za dzielenie się nimi tym, co posiadamy. Jest to dzielenie się manifestacją eucharystycznej postawy, duchowości eucharystycznej, umiejętności łamania chleba i przekazywania go potrzebującym" - zaakcentował.

"Do udzielania pomocy Chrystusowi, który przychodzi do nas w ubogich, do działania na ich rzecz nie przymusza nas strach - wizja sądu ostatecznego - tylko wiara, która działa przez miłość, która wyraża się w miłości miłosiernej" - zastrzegł arcybiskup.

"Takiej postawy uczymy się na eucharystii, na każdej mszy świętej. A więc Bóg zapłać za wielkoduszne łamanie chleba i dzielenie się nim. Pewnie nie byliśmy do tego zdolni, gdybyśmy sami nie byli karmieni chlebem miłości. Dajemy to, co sami otrzymujemy od Boga samego, przez Chrystusa" - wyjaśnił metropolita katowicki.