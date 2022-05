Abp Skworc: Kościół jest wspólnotą pamięci

Kościół jest wspólnotą pamięci. Byłoby co najmniej niewdzięcznością czy zawinioną amnezją, gdybyśmy nie pamiętali o naszych ojcach, o naszych przodkach żyjących na Górnym Śląsku w minionym 100-leciu i wcześniej - napisał w liście do wiernych metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

Z okazji obchodzonego we wtorek przez Kościół święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, arcybiskup przesłał do wszystkich parafii archidiecezji katowickiej specjalne słowo. Nawiązał w nim m.in. do przypadającej w czerwcu tego roku setnej rocznicy włączenia części Górnego Śląska do Polski. Przypomniał, iż w podziemiach katowickiej katedry powstaje Panteon Górnośląski, upamiętniający wybitne postaci minionego stulecia.

W swoim słowie abp Skworc zauważył, że 100 lat temu i wcześniej mieszkańcy Górnego Śląska "podjęli zmagania o miejsce ich małej ojczyzny w ramionach Matki - Polski".

"Chcemy nie tyle z obowiązku, ile w duchu poetyckich słów Ignacego Krasickiego +Święta miłości kochanej ojczyzny, Czują cię tylko umysły poczciwe!+, pamiętać o losach naszej ojcowizny i o losach naszych ojców i matek, rodziców, dziadków i pradziadków, którzy wtedy stanęli do walki o to, by ich ziemia ojczysta, nasza ojcowizna, znalazła się w odrodzonej ojczyźnie, w Polsce" - podkreślił metropolita.

Jak poinformował, uroczystości związane z 100. rocznicą włączenia Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej odbędą się w niedzielę, 19 czerwca 2022 roku w Katowicach. W dalszej perspektywie - w roku 2025 - archidiecezja katowicka będzie obchodziła 100-lecie swego istnienia, a w łączności z Kościołem powszechnym - Rok Jubileuszowy pod hasłem "Pielgrzymi nadziei".

Wskazując, iż "Kościół jest wspólnotą pamięci", arcybiskup podkreślił wagę pielęgnowania regionalnej tradycji. "Byłoby co najmniej niewdzięcznością czy zawinioną amnezją, gdybyśmy nie pamiętali o naszych ojcach, o naszych przodkach żyjących na Górnym Śląsku w minionym 100-leciu i wcześniej, gdybyśmy nie pamiętali o ich opiniach, o ich świecie wartości, z którego czerpiemy" - czytamy w słowie metropolity.

Arcybiskup wskazał, iż "tradycja oznacza przekazywanie z pokolenia na pokolenie tego, co zachowuje się w żywej pamięci i za co jest się odpowiedzialnym".

"Aby jednak tradycja nie umarła śmiercią zapominania, w każdym pokoleniu trzeba poszukiwać nowych form wyrazu tego, co niezmienne. Temu celowi służy dzisiejsza uroczystość i demokratyczne oddawanie naszych głosów na wartości przekazane nam przez przodków oraz wydobywanie ich samych z niepamięci, choćby w powstającym w przyziemiu naszej katedry Panteonie Górnośląskim, który jest instytucją kultury. Jej celem jest upamiętnienie wybitnych postaci z minionego 100-lecia oraz umożliwienie spotkania z nimi dzięki technice multimedialnej" - napisał abp Skworc.

Panteon Górnośląski ma być - według arcybiskupa - instytucją o charakterze upamiętniającym i edukacyjnym. "Umożliwi w przestrzeni wirtualnej spotkanie z wartościowymi ludźmi Górnego Śląska, którzy w minionym 100-leciu żyli i przekazywali wartości wyliczone przez ks. Emila Szramka za Zofią Kossak w rozprawie +Śląsk jako problem socjologiczny+ jako predyspozycje osobowościowe mieszkańców. Cechuje ich: rzeczowość istotna. Idealizm w czynach, nigdy w słowach. Oszczędność i pracowitość. Wytrwałość. Głęboka, szczera religijność, silne życie rodzinne i przywiązanie do starego obyczaju" - zauważył metropolita.

Jak podkreślił, wymienione wartości były, są i będą społecznie pożądane oraz religijnie oczekiwane. "Można i trzeba je skutecznie przekazywać nie metodą podawania i uczenia definicji, tylko przez spotkanie z osobą +wartościową+, żyjącą wartościami i je przekazującą. I to właśnie umożliwi Panteon, prowadzący w ostatniej odsłonie do strefy duchowości, gdzie zwiedzający spotka się z osobami o pięknym, dojrzałym człowieczeństwie, które w języku Kościoła nazywamy świętością" - tłumaczył hierarcha, zapraszając do zwiedzania Panteonu, gdy za kilka tygodni zostanie otwarty.