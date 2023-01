Abp Skworc po wybuchu w Katowicach wzywa do modlitwy i oferuje pomoc

Po piątkowym wybuchu w budynku probostwa kościoła ewangelicko-augsburskiego w Katowicach-Szopienicach, w wyniku którego zginęły dwie kobiety - matka i córka, a kilka innych osób trafiło do szpitali, metropolita katowicki abp Wiktor Skworc wezwał wiernych do modlitwy i zaoferował pomoc.

W rozesłanym w sobotę mediom wezwaniu, które ma być odczytywane w czasie niedzielnych mszy w archidiecezji, abp Skworc zadeklarował głębokie wstrząśnięcie tragedią, która dotknęła parafię kościoła ewangelicko-augsburskiego w katowickich Szopienicach.

"W duchu braterskiej jedności oraz w imieniu archidiecezji katowickiej przesyłam wyrazy solidarności biskupowi diecezji katowickiej kościoła ewangelicko-augsburskiego oraz prezesowi Synodu Ewangelickiego. Rodzinom ofiar składam wyrazy współczucia, zaś rannym, wśród nich dzieciom, życzę rychłego powrotu do zdrowia, o co się modlimy" - zaznaczył metropolita.

"Jednocząc się z naszymi braćmi i siostrami w modlitwie, o którą proszę wszystkich diecezjan i wspólnoty parafialne naszej archidiecezji, zapewniam także o gotowości udzielenia pomocy materialnej w formie ustalonej z poszkodowanymi. Już dziś deklarujemy gotowość udzielenia gościny, mieszkania i utrzymania" - zaoferował.

"W obliczu dramatu, który nas wszystkich dotyka i mobilizuje do modlitwy i solidarnego działania, wspierajmy się słowami Pana Jezusa z Ewangelii, proklamowanej dzisiejszej niedzieli w liturgii Kościoła Rzymskokatolickiego: +Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni+" - skonkludował abp Skworc.

Jeszcze w piątek o modlitwę za poszkodowanych i bliskich ofiar wybuchu zaapelowali zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce Jerzy Samiec i biskup diecezji katowickiej Marian Niemiec.

"Otrzymaliśmy dzisiaj tragiczne wieści z parafii w Szopienicach. Na skutek wybuchu gazu został w połowie zniszczony budynek plebanii. Po przeprowadzonej akcji ratowniczej odnaleziono ciała dwóch osób. W szpitalu przebywa aktualnie jeden poparzony mężczyzna oraz dwoje dzieci wikariusza parafii. Proboszcz z rodziną nie doznali obrażeń. Nie ucierpiała rodzina ukraińska, które mieszkały w budynku" - napisali biskupi w apelu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Jak zapowiedzieli, po ustaleniu konkretnych potrzeb będą informować, jakiej pomocy mogą potrzebować poszkodowane rodziny. Podziękowali też za słowa wsparcia i zapewnienia o modlitwach, jakie do nich dotarły.

"W tej trudnej chwili prosimy Was o dalsze modlitwy, szczególnie o osoby przebywające w szpitalu, o duchownych i ich najbliższych, rodzinę zmarłych osób, wszystkich poszkodowanych oraz całą szopienicka parafię" - wezwali bp Samiec i bp Niemiec.

Po katastrofie na jednym z portali została uruchomiona zrzutka na pomoc dla poszkodowanych - jej autor w mediach społecznościowych deklarował kontakt w jej sprawie z księdzem biskupem z Katowic. Na stronie internetowej szopienickiej parafii www.szopienice.luteranie.pl/darowizny/ znajduje się też możliwość bezpośredniego wsparcia parafii poprzez przelew internetowy.

W sobotę rzeczniczka katowickiego magistratu Sandra Hajduk przekazała PAP, że spośród mieszkańców zniszczonego budynku dwie osoby zdecydowały się skorzystać z oferty miasta, dotyczącej zamieszkania oraz wyżywienia - pozostali wybrali miejsca u swoich bliskich.

Do wybuchu - najprawdopodobniej gazu - doszło w piątek około 8.30 rano. Początkowo wydawało się, że siedem osób przebywających w budynku w chwili eksplozji wyszło z katastrofy cało, niektóre z obrażeniami niezagrażającymi życiu. Potem ustalono, że na probostwie mieszkały jeszcze dwie osoby: matka i córka w wieku (rocznikowo) 69 i 41 lat. Na ciało pierwszej z kobiet ratownicy natrafili w gruzowisku około 12.30, ciało drugiej odnaleźli ponad dwie godziny później.

W szpitalach są obecnie cztery osoby: to mężczyzna w stabilnym stanie przebywający w Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, dwie dziewczynki - siostry w wieku 3 i 5 lat - leczone w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, a także ich mama. Dzieci mają obrażenia kończyn, głowy i lekkie poparzenia. Również obrażenia ich mamy nie są bardzo poważne.

Ceglany budynek, w którym doszło do wybuchu, zbudowano na przełomie XIX i XX wieku. Był podłączony do gazu z miejskiej sieci (służącego do ogrzewania i gotowania). Najprawdopodobniej to wybuch gazu był przyczyną piątkowej katastrofy. Frontowa część trzypiętrowego domu została całkowicie zniszczona. Cały budynek trzeba będzie rozebrać.