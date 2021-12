Abp Skworc: przesłaniem Bożego Narodzenia jest bliskość Boga do człowieka

To jest treść przesłania Bożego Narodzenia: Bóg jest bliski człowiekowi - mówił na pasterce w Katowicach metropolita katowicki, abp Wiktor Skworc. Umocnieni bliskością Boga, idźmy, gdzie ludzie, bliźni, potrzebują naszej pomocy; pomocy i boskiego światła – wezwał.

W homilii wygłoszonej w trakcie pasterki w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach abp Skworc wskazał, że zdarzają się wiadomości i wydarzenia, które burzą codzienny bieg rzeczy: powodują sytuacje bez wyjścia, wymagające poddania się i dostosowania do zaskakujących warunków i sytuacji.

"Kiedy mieszkający w Nazarecie, zaślubieni sobie Józef i Maryja wraz z całym społeczeństwem ówczesnej Palestyny usłyszeli o zarządzonym w dalekim Rzymie przez cesarza Oktawiana Augusta spisie ludności, musieli się podporządkować rozkazom rzymskiego okupanta. Co oznaczało opuszczenie Nazaretu i długą wędrówkę z Galilei do Judei, do Betlejem, skąd Józef pochodził" - przypomniał.

"Nie było wyjścia: trzeba było przynajmniej na jakiś czas opuścić znane środowisko i iść przez góry, co z pewnością było poważnym wyzwaniem dla Maryi - kobiety w stanie błogosławionym. A po dotarciu do celu podróży nie znaleźli miejsca noclegu - sytuacja bez wyjścia, sytuacja kryzysowa" - zaznaczył.

"Sytuacje bez wyjścia spotykają i nas. Doświadczamy ich szczególnie od niespełna dwóch lat. Nieznany wirus, o wywołującym spory pochodzeniu, zmienił drastycznie nasze życie, a wielu je odebrał - o czym słyszymy w codziennych komunikatach" - podkreślił hierarcha.

"Nie ma nikogo, co by nie był pośrednio lub bezpośrednio dotknięty pandemią lub jej skutkami. Z dnia na dzień musieliśmy zmienić nasze przyzwyczajenia, codzienny bieg rzeczy - i dostosowywać się do zarządzeń Ministerstwa Zdrowia, a równocześnie kreatywnie, twórczo, szukać nowych metod i sposobów funkcjonowania: żyć na dystans i go zachowywać, działać zdalnie, uczyć się dźwigać poczucie niepewności i nie tracić nadziei na powrót do normalności" - zaznaczył.

Wskazał, że syn Maryi, zwiastowany przez archanioła Gabriela: Boży i ludzki syn, rodził się w ekstremalnie trudnej sytuacji - w sytuacji opuszczenia przez wszystkich. W warunkach, które trudno sobie wyobrazić dokonała się tajemnica Bożego Narodzenia: tajemnica zaistnienia bliskości Boga i człowieka.

"To jest treść przesłania Bożego Narodzenia: Bóg jest bliski człowiekowi, każdemu i dlatego wszyscy braćmi jesteśmy. Tak Bóg świat umiłował, człowieka, że Syna swego dał, bo nie mógł znieść dystansu między nim, a swoim stworzeniem - koroną swego stworzenia, wszak stworzył Bóg człowieka na swój obraz, na obraz boży go stworzył, stworzył mężczyznę i niewiastę" - mówił abp Depo.

"A jego Syn od początku dzieli człowieczy los, utworzony w łonie matki. Urodził się, cierpiał i umarł między nami. Ostatecznie - za nas i dla naszego zbawienia" - zaznaczył.

"I prawda o wspólnocie losowej pozwala nam sytuacje bez wyjścia, sytuacje kryzysowe, łącznie z kryzysem śmierci przeżywać ze spokojem - a przede wszystkim, zobaczyć te sytuacje w nowym świetle: światłości Zbawiciela" - zaakcentował.

"Bóg staje się ludziom tak bliski, jak to jest tylko możliwe - i dlatego nasza ciemność staje się światłością, co było i jest odwiecznym pragnieniem człowieka" - stwierdził metropolita katowicki, odwołując się do Księgi Izajasza. "Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką" - zacytował ów tekst, a także odwołał się do listu św. Pawła do Tytusa: "ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom".

"Tej nocy świat śpi, a my, chrześcijanie, celebrujemy nasze zbawienie. Przypominamy i uobecniamy wielką łaskę Boga: Boże Narodzenie, święto bliskości Boga i człowieka - i to w czasie, kiedy poleca się nam unikać bliskości, żyć na dystans i legitymować się, pewnie dla dodania pewności siebie i innym, że jesteśmy zaszczepieni" - ocenił.

Metropolita katowicki zastrzegł, że wszystko to wywołuje głęboką zmianę w życiu osobistym, zawodowym, rodzinnym i kościelnym - duszpasterskim również. Zaznaczył, że pojawiają się pytania i wątpliwości.

"Bóg jest nam bliski, co wymaga wzajemności ze strony człowieka, a wiemy, że z tym bywa różnie. Niektórzy zostawiają Boga, bo wydaje się im, że Bóg zdystansował się od świata i człowieka XXI wieku. Wielu jednak daje świadectwa, że właśnie w aktualnym doświadczeniu: dystansu, samotności, opuszczenia przez człowieka, nawet przez najbliższych, doświadczyło bliskości Boga" - stwierdził.

Jak ocenił, ułatwia tę bliskość i odbudowuje ją Boże Narodzenie. "Wszak trudno nie przyjąć dziecka" - przyznał. "Ułatwia ją też doświadczenie wierzących zebrane już nie przy betlejemskiej grocie, a przy ołtarzu, gdzie dziś się rodzi Jezus Chrystus w ustanowionej przez siebie eucharystii. Jest nam bliski, jak chleb, staje się dla nas chlebem codziennym, daje życie, bo eucharystia daje życie" - wybił abp Skworc.

"Bóg był i jest nam bliski. Kiedyś przedstawił się człowiekowi w następujących słowach: jestem, który jestem - wieczne +jestem+ ofiaruje nam swoją bliskość, niezależnie od sytuacji kryzysowych i okoliczności podobnych do tych betlejemskich czy pandemicznych. Umocnieni bliskością Boga, idźmy, gdzie ludzie, bliźni, potrzebują naszej pomocy - pomocy i światła" - zaapelował metropolita katowicki.