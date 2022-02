Abp Skworc: trzeba codziennie dbać o zdrowie, korzystać z osiągnięć medycyny

Trzeba codziennie dbać o zdrowie, korzystać z osiągnięć medycyny, w tym z oferty szczepień – mówił metropolita katowicki abp Wiktor Skworc podczas mszy odprawionej w piątek wieczorem w Bazylice Piekarskiej, w Światowy Dzień Chorego.

W homilii abp Skworc przypomniał, że Światowy Dzień Chorego ustanowił trzydzieści lat temu Jan Paweł II, aby na człowieka chorego uwrażliwić pojedyncze osoby, rodziny i społeczeństwa; religie, kościoły oraz instytucje, w tym wyspecjalizowane w służbie chorym.

"Wiemy z własnego doświadczenia, że stan zdrowia bywa zmienny. A w sytuacji poważnego zagrożenia zdrowia ludzie wierzący uciekali się zwykle w jakże głęboko ludzkim odruchu do matki - tej rodzonej, ale też do Matki danej nam przez Jezusa z wysokości krzyża" - podkreślił hierarcha, nawiązując do historii związanej z piekarskim sanktuarium, gdzie Matka Boża określana jest "lekarką".

"Przypomnijmy, (…) w 1676 r. mieszkańcy sąsiednich Tarnowskich Gór przybyli do Matki Bożej w Piekarach, modląc się o uzdrowienie i wybawienie od zarazy, jaka wybuchła w ich mieście. Po jej ustąpieniu złożyli uroczyste ślubowanie, iż co roku będą pielgrzymować do Piekar w podzięce za wielką łaskę, którą uprosiła dla nich Matka Najświętsza" - mówił abp Skworc.

Dodał, że obraz Matki Bożej Piekarskiej został przewieziony podczas zarazy w Czechach w 1680 r. do Pragi i Hradec Kralove. "W stolicy Czech doszło do licznych uzdrowień. (…) 10 marca tego roku w katedrze św. Wita arcybiskup praski Jan Fryderyk Waldstein publicznie ogłosił wizerunek Maryi z Piekar obrazem cudownym i łaskami słynącym" - podkreślił wskazując, że także w obecnych czasach wierni polecają Matce Bożej swoich chorych.

"Duchowo nawiedzamy wszystkich chorych w domach, klinikach, szpitalach i hospicjach; w ZOL-ach i DPS-ach, nawiedzamy domy i mieszkania, gdzie są cierpiący i chorzy, niejako wracając do tego miejsca przedstawiamy ich wszystkich Matce Bożej Lekarce i prosimy o wyjednanie łaski zdrowia. Modlimy się o uzdrowienie, a także o nadzieję; modlimy się o wolność od depresji, która panoszy się w tym pandemicznym świecie" - zwrócił uwagę arcybiskup.

Stwierdził, że w trwającej wojnie chorób ze zdrowiem jednymi sprzymierzeńców człowieka są święci i błogosławieni. Nawiązał do beatyfikacji 20 listopada ub. roku w katowickiej archikatedrze ks. Jana Franciszka Machy, męczennika II wojny światowej, wyczulonego na ludzką biedę materialną i duchową.

"Zachęcam przede wszystkim chorych i ich rodziny do przywoływania tego męczennika miłości miłosiernej ku pomocy, szczególnie w sytuacjach, kiedy medycyna wyczerpuje swoje możliwości i konieczna jest nadzwyczajna interwencja Boga, aby przywrócić upragnione zdrowie, aby otrzymać łaskę wewnętrznego pokoju; łaskę zgody przyjęcia choroby i cierpienia, łaskę pogodzenia się z ludzką, ułomną kondycją i umocnienie nadziei na życie wieczne i zmartwychwstanie" - zaapelował.

Nawiązał też do orędzia przesłanego na Światowy Dzień Chorego przez papieża Franciszka. Wskazał, że jego tematem jest wezwanie: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny" akcentując, że największym znakiem miłosierdzia Boga jest jego Syn. Zwrócił przy tym uwagę na szczególną troskę Jezusa o chorych, która przez to staje się też misją Kościoła.

Nawiązując do słów modlitwy z sakramentu chorych: "Przez to święte namaszczenie, niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże ciebie łaską Ducha Świętego", a także "Pan, który odpuszcza ci grzechy, niech cię wybawi i łaskawie podźwignie" abp Skworc zaakcentował, że takim podźwignięciem jest również uświadomienie sobie powinności troski o własne zdrowie.

"Trzeba codziennie dbać o własne zdrowie, pamiętając o zasadzie: primum non nocere, po pierwsze nie szkodzić. Podźwignięciem jest również korzystanie z osiągnięć medycyny, w tym z oferty szczepień, do czego nawoływały autorytety medyczne podczas wczorajszej prezentacji orędzia papieża Franciszka na Światowy Dzień Chorych, które odbyło się w Górnośląskim Centrum Medycznym" - zrelacjonował hierarcha.

Nawiązując do odczytywanego tego dnia ewangelicznego tekstu o uzdrowieniu chorego, odniósł się do zawartego w nim wezwania Jezusa: "otwórz się". "Otwórz się, bracie i siostro, na tegoroczne hasło Światowego Dnia Chorego: "Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny", czego spełnieniem jest trwanie uczynkami miłosierdzia przy tych, którzy cierpią" - skonkludował abp Skworc.

Światowy Dzień Chorego został ustanowiony w 1992 r. przez papieża Jana Pawła II we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.