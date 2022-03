Abp Skworc: żyjemy w godzinie próby naszego człowieczeństwa i naszej wiary

Żyjemy w godzinie próby naszego człowieczeństwa i naszej wiary, które realizują się poprzez bezinteresowny dar z samego siebie – napisał metropolita katowicki abp Wiktor Skworc w liście do wiernych na przypadające 19 marca wspomnienie św. Józefa.

W wystąpieniu abp Skworc odwołał się m.in. do niepokoju, współczucia, modlitwy i pomocy dla walczącej Ukrainy.

"Dzięki mediom widzimy z jednej strony ukraińskich mężczyzn, którzy podjęli walkę w obronie swojej ojczyzny. Z drugiej zaś wyraźnie doświadczamy dramatu milionów ukraińskich kobiet i dzieci, które jako uchodźcy docierają do nas, znajdując schronienie i gościnę. Dziękuję za tę ogromną mobilizację poszczególnych osób, rodzin, parafii oraz instytucji kościelnych i państwowych" - zaznaczył.

Podkreślił, że źródłem każdej wojny jest grzech - "owa tajemnica nieprawości, która niszczy wewnętrznie człowieka i świat wokół niego". "Odpowiedzią na zło wojny, na równi z konkretną pomocą, udzielaną chętnie i bezinteresownie, jest także modlitwa o nawrócenie tych, od których zależą losy ludzi i cywilizacji" - stwierdził metropolita.

"Żyjemy w godzinie próby naszego człowieczeństwa i naszej wiary, które realizują się poprzez bezinteresowny dar z samego siebie. Wzorem takiego oddania jest św. Józef. (…) Wzywamy dzisiaj jego wstawiennictwa nad Kościołem i światem, abyśmy ten trudny czas przeżyli godnie i pobożnie, abyśmy nie ustali w drodze" - zaapelował.

Wyjaśniając logikę bezinteresownego daru wskazał, że oznacza to dawanie bliźniemu o wiele więcej niż to, czego potrzebę widać na zewnątrz. "Wyraża ją działalność, która jest ożywiana przez miłość większą, niż litość czy współczucie. Jej cechą jest to, że nieustannie patrzy na ludzi i na świat oczami Chrystusa" - podkreślił abp Skworc.

Zwrócił uwagę, że w dziejach Górnego Śląska w mijającym stuleciu było wiele postaci, które są pod tym względem wzorem i inspiracją. Wskazał przy tym na kobiety, które - jak zaznaczył - żyły na sposób daru poprzez służbę kulturze, poprzez solidarne działanie na rzecz potrzebujących oraz poprzez codzienną, cichą pracę.

Zauważył, że te trzy zakresy działania mają dar z siebie jako wspólny mianownik. "Zaangażowanie w kulturę, zwłaszcza mające na celu wychowywanie przyszłych pokoleń, nie ogranicza się do przekazywania wiedzy, ale wymaga daru z siebie poprzez słowo i przykład. Wolontariat oznacza nie tyle dawanie rzeczy, ale dawanie samych siebie w niesieniu konkretnej pomocy. Praca wreszcie nie jest jedynie sposobem zdobywania środków na utrzymanie, lecz sposobnością do wyrażania solidarności i zaangażowania w duchu służby" - wyjaśnił.

Przypomniał niektóre kobiety z Górnego Śląska, które - jak podkreślił - żyły na sposób bezinteresownego daru z siebie: Józefy Bramowskiej, Petroneli Golasiowej, Zofii Kirkor-Kiedroniowej, Zofii Koniarkowej, Elżbiety Korfantowej, Stefanii Michejdowej, Wandy Nitsch, Janiny Omańkowskiej, Olgi Ręgorowicz, Haliny Stęślickiej, Anieli Wolnik, Aleksandry Śląskiej czy Krystyny Bochenek

"W historiach i świadectwie ich życia i społecznym zaangażowaniu dostrzegamy wszystkie śląskie kobiety: ciche bohaterki minionych wydarzeń - żony, matki, siostry i córki żołnierzy, powstańców śląskich, wygnańców, więźniów. Podczas gdy mężczyźni byli na froncie, tułaczce czy w więzieniach, to one brały na siebie odpowiedzialność za losy swoich rodzin i ich przetrwanie. Dzięki nim jesteśmy, zostaliśmy obdarowani życiem, a nasza ziemia jest i pozostanie ojczyzną ludzi wiernych i pobożnych, odważnych, solidarnych i odpowiedzialnych" - napisał metropolita.

Zwracając się do kobiet współczesnych ocenił, że tak, jak Maryja była darem dla św. Józefa, tak i wszystkie kobiety są darem dla ich bliskich. "Podobnie jak było to w czasach powstań śląskich, tak i dzisiaj wiele zależy od Was - jak będą przebiegały procesy przekazywania kolejnym pokoleniom wartości chrześcijańskich i bogactwa niematerialnego, aby to, co trwałe, niezmienne, piękne i szlachetne było i pozostało siłą przyszłych generacji" - wezwał abp Skworc.

"Dlatego bądźcie czujne i odpowiedzialne za losy materialne, kulturalne, a przede wszystkim moralne naszej małej i wielkiej ojczyzny, Europy i świata. Bądźcie nadal niezrównanymi wychowawczyniami i nauczycielkami tego, jak żyjąc na sposób daru innych w dar przemieniać" - poprosił.

Odwołał się też do listu apostolskiego "Patris corde" z okazji 150. rocznicy ogłoszenia św. Józefa patronem Kościoła powszechnego, w którym papież Franciszek podkreślił, że "szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie".

"Dzisiaj, kiedy +świat potrzebuje ojców, odrzuca panów, odrzuca tych, którzy chcą wykorzystać posiadanie drugiego do wypełnienia własnej pustki; odrzuca tych, którzy mylą autorytet z autorytaryzmem, służbę z serwilizmem, konfrontację z uciskiem, miłosierdzie z opiekuńczością, siłę ze zniszczeniem+ do św. Józefa kierujemy naszą modlitwę o pokój i nawrócenie, o zwycięstwo logiki daru nad spiralą przemocy" - zakończył abp Skworc.