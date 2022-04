Abp Szewczuk: jesteśmy świadkami ludobójstwa przeciwko narodowi ukraińskiemu

Naprawdę jesteśmy świadkami ludobójstwa przeciwko naszemu narodowi. To jest wojna ideologiczna w celu wyeliminowania całego narodu - powiedział w środę zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk.

Abp Szewczuk wziął w środę udział w konferencji prasowej "Wojna w Ukrainie - perspektywa kościelna", która odbyła się w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Jak zaznaczył hierarcha, "najważniejszym celem tej wojny był atak wojsk rosyjskich na Kijów". "Oni planowali w ciągu trzech dni wziąć Kijów i w taki sposób zniszczyć państwo ukraińskie. Ale Pan Bóg nam pobłogosławił. Jestem żywy, Kijów jest ukraiński, państwo ukraińskie istnieje, a wojsko ukraińskie było zdolne wypędzić okupantów z okolic Kijowa" - podkreślił.

Jak zastrzegł, Ukraińcy nie wierzyli do ostatniej chwili, że "coś podobnego może się przytrafić, że na początku trzeciego tysiąclecia jeden kraj może w sposób zbrojny zaatakować inny kraj". "Rosjanie do ostatniej chwili zaprzeczali, że przygotowują atak na Ukrainę" - przypomniał abp Szewczuk. "Obrazy bombardowania Kijowa to był dla nas wszystkich wielki szok. Nikt z nas nie był na to gotowy" - zastrzegł.

Abp Szewczuk poinformował, że w momencie wybuchu wojny ujawnili się dywersanci, którzy byli obecni w Kijowie od wielu miesięcy. "Oni byli członkami grup młodzieży, nawet śpiewali w chórze naszej katedry, a pewnego dnia ujawnili się z bronią, aby nas wszystkich wyeliminować (...). Oni szukali mnie osobiście, ponieważ dywersanci mieli listy osób do wyeliminowania, gdzie były: imię, nazwisko, zawód i adres zamieszkania" - mówił.

Hierarcha podkreślił, że "teraz odkrywają się wszystkie zbrodnie militarne". "Wszystkim znane są nazwy miast: Hostomel, Bucza, Irpiń. To są przedmieścia Kijowa, gdzie odkrywamy mogiły zbiorowe, gdzie zakopano setki ludzi. Świadkowie tych zdarzeń mówią, że oni (rosyjscy żołnierze - PAP) przychodzili i pytali: kim jesteś? gdzie pracujesz? Aha, jesteś nauczycielem - kimś, kto naucza Ukraińców i uczy w języku ukraińskim - do jamy! Jesteś sportowcem? Do jamy! Jesteś artystą? Przedstawicielem władz lokalnych? Do jamy! Naprawdę jesteśmy świadkami ludobójstwa przeciwko naszemu narodowi" - ocenił.

Zdaniem abp. Szewczuka "to jest wojna ideologiczna w celu wyeliminowania całego narodu".

Przypomniał, że dwa tygodnie temu rosyjska agencja Ria Novosti ogłosiła "podręcznik ludobójstwa przeciwko Ukraińcom". "Mówią, że naród ukraiński nie istnieje, że to jest część narodu rosyjskiego, a ten, kto uważa się za Ukraińca musi być albo wyeliminowany albo przekształcony i musi odpokutować za ten grzech, bo Ukrainiec równa się nazista. Mówią, że państwo ukraińskie nie ma racji istnienia, jest obrazą godności państwa rosyjskiego. Ten, który nie chce przekształcić się w Rosjanina musi być wyeliminowany. I to jest zadeklarowane jako cel ideologii tej wojny" - zaznaczył.

Abp Szewczuk przypomniał o "przestępstwach przeciwko ludzkości", które miały miejsce w czasie rosyjskiej inwazji na Ukrainę. "Kobiety, dzieci zgwałcone - coś niesamowitego" - mówił.

Podkreślił, że przez pierwsze dni Ukraińcy przeżywali szok. "Ciężko było pozbierać się i zrozumieć, jak odpowiadać na to wszystko" - powiedział.