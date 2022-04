Abp Szewczuk: jesteśmy świadkami ludobójstwa przeciwko narodowi ukraińskiemu (aktualizacja)

Naprawdę jesteśmy świadkami ludobójstwa przeciwko naszemu narodowi. To jest wojna ideologiczna w celu wyeliminowania całego narodu - powiedział w środę zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk.

W środę w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyła się konferencja prasowa "Wojna w Ukrainie - perspektywa kościelna".

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk zaznaczył, że Ukraińcy nie wierzyli do ostatniej chwili, że "coś podobnego może się przytrafić, że na początku trzeciego tysiąclecia jeden kraj może w sposób zbrojny zaatakować inny kraj".

"Rosjanie do ostatniej chwili zaprzeczali, że przygotowują atak na Ukrainę" - przypomniał abp Szewczuk. "Obrazy bombardowania Kijowa to był dla nas wszystkich wielki szok. Nikt z nas nie był na to gotowy" - zastrzegł.

Zdaniem hierarchy, Rosjanie planowali w ciągu trzech dni wziąć Kijów i w taki sposób zniszczyć państwo ukraińskie. "Ale Pan Bóg nam pobłogosławił. Jestem żywy, Kijów jest ukraiński, państwo ukraińskie istnieje, a wojsko ukraińskie było zdolne wypędzić okupantów z okolic Kijowa" - podkreślił.

Podkreślił, że "teraz odkrywają się wszystkie zbrodnie militarne". "Wszystkim znane są nazwy miast: Hostomel, Bucza, Irpiń. To są przedmieścia Kijowa, gdzie odkrywamy mogiły zbiorowe, gdzie zakopano setki ludzi. Świadkowie tych zdarzeń mówią, że oni (rosyjscy żołnierze - PAP) przychodzili i pytali: kim jesteś? gdzie pracujesz? Aha, jesteś nauczycielem - kimś, kto naucza Ukraińców i uczy w języku ukraińskim - do jamy! Jesteś sportowcem? Do jamy! Jesteś artystą? Przedstawicielem władz lokalnych? Do jamy! Naprawdę jesteśmy świadkami ludobójstwa przeciwko naszemu narodowi" - ocenił.

Zdaniem abp. Szewczuka "to jest wojna ideologiczna w celu wyeliminowania całego narodu".

Przypomniał, że dwa tygodnie temu rosyjska agencja Ria Novosti ogłosiła "podręcznik ludobójstwa przeciwko Ukraińcom". "Mówią, że naród ukraiński nie istnieje, że to jest część narodu rosyjskiego, a ten, kto uważa się za Ukraińca musi być albo wyeliminowany albo przekształcony i musi odpokutować za ten grzech, bo Ukrainiec równa się nazista. Mówią, że państwo ukraińskie nie ma racji istnienia, jest obrazą godności państwa rosyjskiego. Ten, który nie chce przekształcić się w Rosjanina musi być wyeliminowany. I to jest zadeklarowane jako cel ideologii tej wojny" - zaznaczył.

Hierarcha dziękował Polsce za przyjęcie milionów uchodźców z Ukrainy, za pomoc humanitarną, za modlitwę Polaków oraz za to, że "głos Polski we wspólnocie europejskiej jest głosem na rzecz Ukrainy".

"W centrum logistycznym naszego kościoła znalazłem paczki z Polski. Na jednej z nich było napisane: +Murem za Ukrainą+. Naprawdę wzruszyło mnie to do łez. Jeżeli my, jako naród mamy taki mur, jakim jest naród polski, państwo polskie, to możemy walczyć dalej" - ocenił.

Hierarcha zaznaczył, że po pierwszym szoku, jakim była rosyjska agresja, Ukraińcy zaczęli się spontanicznie organizować. Przypomniał, że od pierwszych dni bombardowania kijowska katedra zamieniła się w schron, w którym ocalenia przed bombami szukało codziennie ok. 500 osób.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego podkreślił, że "jest bardzo dumny z ukraińskich księży i biskupów", którzy zostali na Ukrainie, żeby być ze swoimi wiernymi.

Obecny na konferencji prasowej przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki przypomniał, że skierował dwa listy do patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla.

"Na ten pierwszy otrzymałem odpowiedź, na drugi nie. Z pierwszej odpowiedzi, którą otrzymałem przez abp. Hilariona wynikało, że patriarcha wyobraża sobie naszą rolę w Polsce jako uspokajanie polityków i mitygowanie ich wystąpień agresywnych przeciwko Rosji" - wyjaśnił. "Gdy idzie o samą postawę patriarchy (Cyryla - PAP) to ona jest wybitnie antyewangeliczna i w żaden sposób nie da się jej Ewangelią usprawiedliwić" - ocenił.

Dodał, że spotkał się także z prawosławnym patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem I. "Starałem się zwrócić uwagę na to, że prawosławie nie jest jednorodne i że prawosławie ma różne oblicza. W szczególności właśnie to prawosławie konstantynopolitańskie, które jednoznacznie potępia agresję i wojnę z Ukrainą. Pozwoliłem sobie na niedyskrecję i zapytałem patriarchę, co on by zrobił na miejscu patriarchy Cyryla? I wtedy patriarcha Bartłomiej odpowiedział, że zrezygnowałby ze stanowiska i powiedział, co mówi Ewangelia o wojnie" - zaznaczył. Zdaniem abp. Gądeckiego wizyta patriarchy Bartłomieja w Polsce była "ratowaniem twarzy prawosławia".

Przewodniczący KEP przypomniał, że Kościół w Polsce modli się o pokój na Ukrainie a w świątyniach śpiewane są suplikacje. "Ludzie są świadomi tego, co to znaczy zagrożenie pokoju, również dla Polski, bo to wszystko dzieje się bardzo blisko" - stwierdził.

Przypomniał, że Polska przyjęła już 2,6 mln uchodźców z Ukrainy. "Ta solidarność polska jest tym razem chwalona. Ogromnie cieszymy się z tego, że można pokazać prawdziwie chrześcijańskie oblicze Polaków, którzy tak bardzo otwierają się na Ukraińców" - ocenił.

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczyca zaznaczył, że "naszym zadaniem jest zakończyć tę wojnę pokojem, ale pod warunkiem, że będziemy kontrolować całkowicie terytorium Ukrainy". "Jeżeli tego nie zrobimy, to za jakiś czas Putin znowu będzie chciał powrócić do swoich pierwotnych planów odnowienia imperium rosyjskiego" - ocenił.

Zwrócił uwagę, że Putin po aneksji Krymu i okupacji Donbasu, nie został ukarany. Przyznał, że w 2014/2015 roku były jakieś sankcje, ale jak ocenił "nieadekwatne i dlatego Putin zdecydował się pójść dalej". "Musimy odrobić tę lekcję i musimy zakończyć tak wojnę, żeby rosyjskie wojska zostały wyrzucone z terytorium Ukrainy" - podkreślił.

Deszczyca podkreślił, że od momentu agresji rosyjskiej na Ukrainę jest pod wrażeniem tego, jak zachowuje się naród Polski wspierając naród ukraiński.

"To, co mnie najbardziej zaskoczyło, to serdeczność, z którą Polacy przyjmowali Ukraińców, którzy uciekli od wojny, od ataków Rosji, od bestialstwa Armii Rosyjskiej. To warte podziwu. To jest prawdziwa chrześcijańska miłość - otwarte serca, a przy tym także otwarte drzwi domów. Czegoś takiego ja nie pamiętam, chociaż jestem historykiem, później dyplomatą, a teraz zajmuję się wojną" - powiedział Deszczyca.

Deszczyca zaznaczył, że obecnie jest bardziej optymistycznie nastawiony wobec przyszłości Ukrainy. "Wierzę w zwycięstwo Ukrainy. Wierzę, że za jakiś czas uda się nam przełamać całkowicie ofensywę rosyjską, chociaż oni szykują się do większej ofensywy na Donbasie" - powiedział Deszczyca. Zwrócił uwagę, że Ukraina ma mocno zmotywowaną armię i oddziały Obrony Terytorialne.

Przyznał, że wcześniej część państw Zachodu była niepewna, czy wspierać Ukrainę, czy wytrzyma ona natarcie Rosji. Potrzebna jest jednak praca dyplomacji ukraińskiej wspólnie z partnerami z innych państw" - powiedział Deszczyca. Ocenił, że "potrzeba także wpływać na opinię publiczną w innych państwach, żeby przekonać społeczeństwa Zachodu, że nie można dopuścić, aby takie obrazki jak w Buczy - pojawiły się w takich miastach jak Warszawa, Berlin, czy Paryż".