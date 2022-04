Abp Szewczuk: Jeżeli mamy taki mur, jakim jest naród polski, państwo polskie, to możemy walczyć dalej

Jeżeli my, jako naród ukraiński, mamy taki mur, jakim jest naród polski, państwo polskie, to możemy walczyć dalej - powiedział w środę zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk.

Abp Szewczuk wziął w środę udział w konferencji prasowej "Wojna w Ukrainie - perspektywa kościelna", która trwa w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Hierarcha dziękował Polsce za przyjęcie milionów uchodźców z Ukrainy, za pomoc humanitarną, za modlitwę Polaków oraz za to, że "głos Polski we wspólnocie europejskiej jest głosem na rzecz Ukrainy".

"W centrum logistycznym naszego kościoła znalazłem paczki z Polski. Na jednej z nich było napisane: +Murem za Ukrainą+. Naprawdę wzruszyło mnie to do łez. Jeżeli my, jako naród mamy taki mur, jakim jest naród polski, państwo polskie, to możemy walczyć dalej" - ocenił.

Hierarcha zaznaczył, że po pierwszym szoku, jakim była rosyjska agresja, Ukraińcy zaczęli się spontanicznie organizować, żeby chronić ludzi przed dywersantami i bombami. Przypomniał, że od pierwszych dni bombardowania kijowska katedra zamieniła się w schron, w którym ocalenia przed bombami szukało codziennie ok. 500 osób.

"Przez pierwsze dni ja chroniłem się razem z nimi (...). Mieliśmy tam kuchnię, żeby ich nakarmić, ponieważ w ciągu kilku godzin wszystkie sklepy, zwłaszcza spożywcze, zostały zamknięte i gdzie ludzie mieli kupić żywność? To wszystko zorganizowaliśmy w naszej katedrze" - mówił.

Abp Szewczuk przypomniał słowa mera Kijowa Witalija Kliczki, który zaznaczył, że w tych czasach bardziej niż chleba i odzieży potrzebne są słowa nadziei i pocieszenia.

"Chcę podziękować wszystkim dziennikarzom, którzy przekazują słowo prawdy i nadziei, bo wielka wojna zawsze jest powiązana z wielkim kłamstwem. Ten front informacyjny w trakcie wojny hybrydowej jest bardzo ważny. Dla nas jest bardzo ważne, że ktoś się o nas troszczy, ktoś o nas pisze, ktoś o nas pamięta, ktoś nas wspiera" - ocenił.

Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego podkreślił, że "jest bardzo dumny z ukraińskich księży i biskupów", którzy zostali na Ukrainie, żeby być ze swoimi wiernymi.

Zaznaczył, że jest w stałym kontakcie z biskupem Charkowa, gdzie obecnie toczą się ciężkie walki. "Akurat dzisiaj całe miasto siedzi w schronach, ponieważ jest tak silne bombardowanie. Nasz biskup jest tam i nasza katedra przekształciła się w centrum służby socjalnej. W centrum Charkowa, wokół naszej katedry karmi się ludzi tym, co dostaną w naszej katedrze. Tak samo żyje Odessa, Mikołajew, Zaporoże, a najgorzej było w Sumach, Czernicach, północnej części Ukrainy, która należy do mojej diecezji" - ocenił abp Szewczuk.

Opowiedział historię księdza ze Sławutycza, który zdecydował się pozostać w Ukrainie razem ze swoją ciężarną żoną i dwójką dzieci. "Jego żona urodziła dziecko bez światła, bez ogrzewania, przy świecach. I kiedy mówiłem mu, że może będziemy szukać sposobu, żeby ich uwolnić z tego otoczenia, on odpowiedzią: otrzymałem dekret na tę parafię, zostanę z moim ludem" - mówił.

Zaznaczył, że sytuacja w różnych częściach Ukrainy wygląda inaczej. Na części terytoriów, zwłaszcza na Wschodzie i na południu Ukrainy, toczą się walki. "Tam najpierw jest potrzeba ewakuowania ludzi. Rosjanie atakują dworce kolejowe, drogi, którymi ewakuują się ludzie" - zastrzegł. Dodał, że w ataku na dworzec w Kramatorsku zginęło ok. 60 osób a 100 zostało rannych. "Dzieci, kobiety bez rąk i nóg. To wszystko było zalane krwią. I to ludzie z Donbasu, którzy mówią językiem rosyjskim. Ci ludzie, o których (Rosjanie - PAP) mówili, że przychodzą, żeby ich obronić przed nazistami ukraińskim. A teraz atakują tych uchodźców" - powiedział.

Dodał, że Kościół wciąż stara się dostarczyć pomoc humanitarną na tereny, gdzie toczy się wojna.

Zaznaczył, że kolejnym obszarem są terytoria przylegające do miejsc gdzie toczą się walki. "To jest pierwsze miejsce, gdzie ludzie mogą odpocząć, kiedy uciekają ze swoich miast. To jest centralna Ukraina. Tam staramy się organizować dla nich nocleg, posiłek i pomóc im ruszyć dalej na Zachód" - poinformował. Dodał, że Kijów jest centrum logistycznym, gdzie rozpoznawane są potrzeby i organizowana jest pomoc.

"Trzeci obszar to region zachodni, gdzie przyjmujemy uchodźców, ponieważ nie wszyscy decydują się na wyjazd z Ukrainy (...). Staramy się ich przyjąć i im pomóc" - wyjaśnił.