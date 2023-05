Abp Wiktor Skworc: przyjmijcie mojego następcę w duchu wiary

Przyjmijcie mojego następcę w duchu wiary - napisał w liście odczytywanym w niedzielę w kościołach archidiecezji katowickiej tamtejszy metropolita abp Wiktor Skworc, który w maju osiągnął wiek emerytalny. Nowym metropolitą katowickim zostanie abp Adrian Galbas.

W liście, wystosowanym w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, abp Skworc przypomniał, że prawo kanoniczne, nakłada na biskupa diecezjalnego obowiązek złożenia rezygnacji po osiągnięciu 75 roku życia.

"Stało się to 19 maja br. i już przedtem złożyłem swój urząd w ręce papieża Franciszka, z nadzieją, że rychło przyjmie moją rezygnację i nowy arcybiskup katowicki, który został już wskazany w osobie arcybiskupa koadiutora Adriana Galbasa, będzie mógł podjąć urząd i pasterską posługę" - podkreślił.

"Przyjmujemy go z przekonaniem, że to Duch Święty wskazał nowego pasterza na czasy, które są przed nami; inne niż te minione i pewnie trudne, +bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego+" - napisał abp Skworc.

"Bracia i Siostry! Przyjmijcie mojego następcę w duchu wiary! Módlcie się za Niego i wspierajcie. Niech nas prowadzi mocą i światłem Ducha Świętego; niech w myśl swego biskupiego zawołania: Pax Christi - buduje w Kościele katowickim, w metropolii i na Górnym Śląsku tak wszystkim potrzebny Chrystusowy Pokój" - wezwał.

"Na dziś i na jutro życzę wam pokoju i zapewniam, że jako arcybiskup senior dalej będę starał się budować Kościół w naszej górnośląskiej Ojcowiźnie modlitwą i cierpieniem" - dodał abp Skworc.

W lipcu 2021 r. Archidiecezja Krakowska poinformowała o wynikach postępowania przeprowadzonego przez Watykan, o które abp Skworc sam prosił. W jego następstwie metropolita katowicki złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Stałej Konferencji Episkopatu Polski i z funkcji przewodniczącego Komisji ds. Duszpasterstwa KEP oraz zobowiązał się wesprzeć finansowo - z prywatnych środków - wydatki diecezji tarnowskiej związane ze sprawami wykorzystania seksualnego.

Abp Skworc przyznał, że w przypadku dwóch spraw dotyczących molestowania seksualnego osób małoletnich podległych jego jurysdykcji doszło do zaniedbań.

Stolica Apostolska zdecydowała, że abp Skworc nadal będzie pełnił obowiązki metropolity katowickiego, ten jednak poprosił Stolicę Apostolską o wyznaczenie arcybiskupa koadiutora, co oznacza funkcję biskupa pomocniczego z prawem następstwa na stolicę biskupią z chwilą zakończenia posługi przez obecnego metropolitę. Koadiutorem tym został abp Adrian Galbas.

W niedzielnym liście do diecezjan abp Skworc nawiązał do tej sprawy. "Wracając pokrótce do komunikatu wydanego w czerwcu 2021 r., zapewniam, że w czasie posługi w archidiecezji katowickiej uruchomiłem wszystkie konieczne mechanizmy ochrony małoletnich. Żadne zgłoszenie nie zostało pominięte, zlekceważone czy nierozpoznane" - podkreślił.

"W tych sprawach przestrzegane jest ściśle obowiązujące prawo kościelne i państwowe… Każda z osób pokrzywdzonych otrzymuje konkretną ofertę pomocy i wsparcia. Spotykałem się też osobiście z ofiarami tego typu nadużyć" - zapewnił.

Kończąc swoją posługę, podziękował za modlitwę i wszelkie formy współpracy i wsparcia, szczególnie w chwilach trudnych. Powtórzył też słowa, które wypowiedział w katowickiej katedrze 6 stycznia, kiedy dziękował Bogu za jubileusz 25-lecia święceń biskupich

"+Niczego nie mam, czego bym nie otrzymał. Dlatego dłużnikiem jestem; dłużnikiem Boga, Kościoła i bliźnich; waszym dłużnikiem, dlatego wam mówię: Bóg zapłać i dziękuję. Wszystkim, bez wymieniania po imieniu, bo ta litania wdzięczności trwałaby bez końca+. I jeszcze dopowiadam słowo przepraszam, złączone z prośbą o wybaczenie" - podkreślił.

"Poczucie sprawiedliwości mówi, że dług zaciągnięty w winnicy Pańskiej można odpracować. Starałem się o to najlepiej, jak mogłem w tarnowskiej i katowickiej winnicy, działając ze świadomością aktualności pouczenia Pana: +Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać+" - dodał.

Abp Skworc wyliczył też m.in. działania w archidiecezji od czasu jej objęcia w Adwencie 2011 r. Przypomniał, że już wcześniej jednym z jego zadań w archidiecezji były starania o budowę nowych kościołów i kaplic, których powstało ponad sto.

Zapewnił, że w posłudze pasterskiej starał się kontynuować dzieło poprzedników i budować Kościół żywy, mocno osadzony w realiach społecznych Górnego Śląska. "Oznaczało to również budowanie wspólnoty lokalnej przez współpracę dla dobra wspólnego z samorządami w ramach górnośląsko-zagłębiowskiej metropolii oraz metropolii kościelnej" - zaznaczył.

"Wyrazem współpracy z samorządami jest Metropolitalne Święto Rodziny. W ramach kościelnej metropolii budowaliśmy naszą tożsamość i wspólnie podnosiliśmy pasterski głos m.in. w sprawach środowiska naturalnego. Wspólnie z przedstawicielami innych Kościołów chrześcijańskich modliliśmy się o jedność chrześcijan i o pokój w ludzkiej rodzinie oraz za miasto Katowice" - wyliczał.

Nawiązując do odbywającej się w niedzielę dorocznej pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Piekar Śląskich - będącej jednym z głównych wydarzeń kościelnych na Górnym Śląsku - podkreślił, że w czasie piekarskich pielgrzymek "zmagaliśmy się o wolną od niekoniecznej pracy i handlu niedzielę, wołając do Boga i ludzi, by była +Boża i nasza+".