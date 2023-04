Abp Wojda: niech radosne Alleluja rozbrzmiewa w naszych sercach

Niech radosne Alleluja rozbrzmiewa w naszych sercach i niech nam dodaje mocy - powiedział w nagraniu skierowanym do diecezjan metropolita gdański arcybiskup Tadeusz Wojda.

W nagraniu opublikowanym na stronie internetowej Archidiecezji Gdańskiej skierowanym do wiernych, abp Wojda podkreślił, że "wydarzenia paschalne, które zakończyły się cudem Zmartwychwstania Jezusa, nie przeszłyby do historii gdyby nie fakt, że Jezus oddał za nas swoje życie". "Tak jak mówił św. Jan Paweł II, na stałe wpisał się w naszą historię ludzką, co więcej pozostawił nam znak swojej obecności, którym jest Eucharystia" - mówił metropolita.

Dodał, że kiedy Jezus wstępował do nieba powiedział: "Idźcie i bądźcie moimi świadkami". Te wydarzenia - jak podkreślił abp Wojda - na stałe przemieniły naszą historię i otworzyły przed nami perspektywę nowego życia. "Dlatego nie możemy już żyć bez Zmartwychwstania, nie możemy nie cieszyć się radością z Chrystusa, który pozostał z nami" - powiedział.

Przytoczył fragment listu św. Pawła: "Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus". Metropolita podkreślił, że z chwilą Zmartwychwstania Chrystus w nas żyje i to staje się naszą wielką radością i "motywem, który prowadzi nas ku innym".

Składając życzenia podkreślił, że chciałby każdemu powiedzieć, niech żyje ze Zmartwychwstałym Jezusem, niech otwiera mu swoje serce i niech będzie świadkiem tego Zmartwychwstania w swojej rodzinie, w swoim środowisku, tam gdzie Chrystus go posyła. "Niech radosna Alleluja rozbrzmiewa w naszych sercach i niech nam dodaje mocy" - powiedział metropolita.