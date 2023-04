Abp Wojda SAC: najpiękniejszą lekcją, jaką nam dał Jan Paweł II, to jego odchodzenie z tego świata

Jan Paweł II umierając z godnością pokazywał światu, że można cierpieć i być wiernym Bogu. Myślę, że to jest najpiękniejsza lekcja, jaką nam dał na koniec swojego życia - powiedział PAP metropolita gdański abp Tadeusz Wojda SAC.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jan Paweł II zmarł 18 lat temu w wigilię Niedzieli Bożego Miłosierdzia 2 kwietnia 2005 r. o godz. 21.37 w Watykanie. Miał 84 lata. Jego pontyfikat trwał 26 lat.

W tym roku 2 kwietnia przypada w Niedzielę Palmową, która otwiera Wielki Tydzień, czas rozważania męki, śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

"Kalwaria Jana Pawła II rozpoczęła się od momentu choroby krtani, kiedy w styczniu został skierowany do Polikliniki Gemelli, gdzie zrobiono mu tracheotomię" - powiedział PAP abp Wojda, który w tamtym czasie pracował w watykańskiej Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Papież Jan Paweł II był człowiekiem, który żył Słowem Bożym niosąc je po krańce świata. I nagle, stając w oknie papieskim widząc tłumy zgromadzone na placu Świętego Piotra, w wyniku operacji nie był w stanie powiedzieć ani jednego słowa. To musiało być dla niego niezwykle bolesnym doświadczeniem. Widać było, jak on gasł" - powiedział metropolita gdański.

Wspominał, że każdego dnia na plac Świętego Piotra przychodziły dziesiątki tysięcy ludzi, którzy odmawiali różaniec, śpiewali czekając na komunikat o stanie zdrowia papieża.

"Tym, w jaki sposób przeżywał swoje cierpienie uczył nas spojrzenia na życia, jako wartość a nie coś, co trzeba na siłę przeżyć, niektórzy mówią przetrwać" - powiedział abp Wojda.

Zwrócił uwagę, że postawa Jana Pawła w ostatnich latach jego życia była dla wielu dotkniętych chorobami jakimś światłem czy punktem odniesienia. "Jedna z osób przeżywająca kryzys wiary z powodu zdiagnozowanego u niej raka, patrząc na odchodzenie papieża wyznała mi, że odzyskała wiarę" - wyznał metropolita gdański.

Jak zaznaczył, "Jan Paweł II umierając z godnością pokazywał światu, że można cierpieć i być wiernym Bogu". "Myślę, że to jest najpiękniejsza lekcja, jaką nam dał na koniec swojego życia" - podkreślił.

Powiedział, że papież uczył nas także szacunku do drugiego człowieka, wiary i przebaczenia. "Uczył nas żebyśmy byli ludźmi" - zaznaczył.

"Mówiąc dziś o szacunku wobec drugiego człowieka, bardzo często mamy na myśli tylko i wyłącznie postawę tolerancji. Mamy robić to, co Jezus uczynił w Wieczerniku, czyli kochać drugą osobę, a więc słuchać tego, co mówi, być z nią, rozmawiać, a nie patrzeć przez pryzmat podejrzeń, oskarżeń, pomówień, kłamstw. Drugi człowiek ma być naszym bratem, z którym dzielimy los, a więc wszystko, co każdego dnia przeżywamy, a nie rywalem" - powiedział abp Wojda.

Przyznał, że "czasem trzeba przyjąć cierpienie, nawet jeśli pochodzi ono z rąk drugiego człowiek oraz przebaczyć starając się wyciągnąć z tego dobro, zaś resztę należy ofiarować Bogu".

Już podczas uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II - 8 kwietnia 2005 r., wierni wołali "Santo subito" (Święty natychmiast). Beatyfikacji papieża Polaka dokonał 1 maja 2011 r. papież Benedykt XVI, a kanonizacji - 27 kwietnia 2014 r. - papież Franciszek. Wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II Kościół powszechny obchodzi 22 października.