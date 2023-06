ABW zatrzymała dwie kolejne osoby mające obracać półproduktami do produkcji biopaliw

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dwie osoby, które miały działać w grupie przestępczej zajmującej się obrotem półproduktami służącymi do produkcji biopaliw i wyłudzającej VAT - poinformowało biuro prasowe ministra koordynatora służb specjalnych.

Dotychczas zarzuty w śledztwie dotyczącym tej grupy przedstawiono łącznie 68 osobom.

Biuro poinformowało w środę, że agenci z poznańskiej delegatury ABW 23 maja zatrzymali Dominika D. i Janusza J. we Wrocławiu i Poznaniu. Przeszukali też ich miejsca zamieszkania i zajęli należące do D. mienie o wartości ponad 1,75 mln zł. Podczas postępowania ujawniono i zabezpieczono też należące do dwóch innych wcześniej zatrzymanych osób mienie o łącznej wartości prawie 4,8 mln zł - podało biuro.

Według śledczych przestępczy mechanizm, z którego korzystała grupa, polegał na pozorowaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów przez polskich oraz zagranicznych przedsiębiorców.

"Łańcuchy odbiorców były celowo układane tak, aby część podmiotów pełniła rolę znikających podatników, a część - rolę buforów. Celem procederu było wykazanie +legalnego+ nabycia olejów roślinnych przez ostatecznych odbiorców" - wyjaśniło biuro.

Zatrzymani przez ABW mężczyźni mieli nadzorować i kierować działalnością spółki i w ten sposób jako pośrednicy uczestniczyć we wprowadzaniu olejów roślinnych do Polski z pominięciem należności publiczno-prawnych - podatku VAT.

W nadzorującej śledztwo ABW Prokuraturze Okręgowej we Wrocławiu mężczyznom przedstawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w podatku VAT - podało biuro. Dominikowi D. dodatkowo postawiono zarzut prania pieniędzy. Jednego z nich na wniosek prokuratury sąd aresztował na trzy miesiące, a wobec drugiego prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze.

Biuro prasowe ministra koordynatora służb specjalnych zaznaczyło, że sprawa nadal rozwija się.