ABW zatrzymała dziewięć osób podejrzewanych o udział w oszustwach w obrocie paliwami

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dziewięć osób podejrzewanych o udział w oszustwach w obrocie paliwami - dowiedziała się PAP. To kolejni zatrzymani w śledztwie, w którym zarzuty przedstawiono do tej pory dziewiętnastu osobom.

Rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn powiedział w środę PAP, zatrzymań dokonali między 30 listopada a 14 grudnia agenci ABW w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi.

Zatrzymani przez ABW to m.in.: prezes oraz pracownik spółki pośredniczącej w nabywaniu oleju smarowego oraz osoby związane z zagranicznymi tzw. firmami słupami. Mieli oni należeć do zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej nielegalnym obrotem paliwami oraz praniem brudnych pieniędzy. Straty podatkowe Skarbu Państwa z uszczupleń podatku VAT i akcyzy wyniosły ok. 93 mln zł - podał rzecznik.

Żaryn wyjaśnił, że śledztwo ABW dotyczy grupy, która miała wprowadzać do obrotu w Polsce olej smarowy jako napędowy. Według śledczych członkowie grupy w latach 2012-13 nabywali w Niemczech olej smarowy na zarejestrowane poza granicami Polski tzw. firmy słupy. Po sprowadzeniu do Polski olej był sprzedawany jako napędowy bez odprowadzania należnych podatków - podał.

Za takie przestępstwa grozi kara od 6 miesięcy do 10 lat więzienia.

Na wniosek prokuratury sąd aresztował sześciu z dziewięciu zatrzymanych przez ABW; niewykluczone są kolejne zatrzymania - zaznaczył rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych.