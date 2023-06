Adam Bielan: to będą wybory miedzy silną Polską a silną pozycją Brukseli i Berlina

Polacy dokonają wyboru, czy nadal Polską będzie rządzić nasza zgrana formacja, czy zlepek ugrupowań, dla których najważniejszy jest poklask innych stolic; to wybór między silną Polską w Europie a silną pozycją Brukseli i Berlina w Warszawie - powiedział w sobotę w Bogatyni lider Republikanów, Adam Bielan.

Bielan zabrał głos na wiecu PiS w Bogatyni jako jeden z koalicjantów. Podkreślił, że zbliżające się wybory parlamentarne są najważniejsze od 1989 roku. "Polacy dokonają wyboru, czy nadal Polską, naszą ojczyzną, ma rządzić nasza formacja, zgrana i sprawna, biało-czerwona drużyna, która ma Polskę w sercu, czy też zlepek ugrupowań, dla których najważniejszy jest poklask innych stolic" - powiedział.

"To będzie wybór między silną Polską w Europie a silną pozycją Brukseli i Berlina w Warszawie" - powiedział polityk. Dodał, że będzie to też wybór personalny - między liderem Zjednoczonej Prawicy Jarosławem Kaczyńskim a przewodniczącym PO Donaldem Tuskiem, a także wybór "między premierem, który gra o polskie sprawy, a byłym premierem, który całą energię poświęca, ale na grę w piłkę".

"To będzie również wybór między zgodą, pokojem społecznym, który proponuje Zjednoczona Prawica, a chaosem i polityczną wojną domową, którą chce rozpętać druga strona. Szczególnie dzisiaj, kiedy obserwujemy, co się dzieje na Ukrainie, ale również na szczęście w Rosji, widzimy wyraźnie, że ostatnią rzeczą, której potrzebuje nasza ojczyzna, to koalicja skłóconych ze sobą partii i partyjek, które natychmiast rozpoczną walkę z prezydentem" - ocenił Bielan.

Na wiecu wystąpił także szef ugrupowania OdNowa Marcin Ociepa. "Wolność zaczyna się tutaj, właśnie w Bogatyni, bo nie ma wolności bez suwerenności, także suwerenności energetycznej. Nie ma wolności bez siły gospodarczej, nie ma wolności bez silnej armii. Dlatego właśnie wszyscy, którzy stawiają na wolności i solidarność, którzy chcą widzieć państwo polskie wolne i solidarne, powinni zgromadzić się pod sztandarem Zjednoczonej Prawicy, z logo PiS, i pod tym sztandarem iść do zwycięstwa" - podkreślił Ociepa.

W wiecu wziął udział też Zbigniew Girzyński z koła Polskie Sprawy, który zwrócił się z podziękowaniami do zgromadzonych w Bogatyni. "To państwo byliście nauczycielami, którzy naszych rywali z Platformy Obywatelskiej nauczyliście, jakie są nasze barwy narodowe. Oni przypomnieli sobie po latach. Zniknęły unijne, LGBT-owskie i inne flagi" - powiedział.