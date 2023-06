Adam Bielan: wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu jest czymś naturalnym

Jarosław Kaczyński jest liderem największej partii koalicyjnej w obozie Zjednoczonej Prawicy, w związku z tym liderem obozu. Jego wejście do rządu jest czymś naturalnym - powiedział w czwartek europoseł PiS i lider Partii Republikańskiej Adam Bielan na antenie TVN24.

Prezydent Andrzej Duda powołał w środę szefa PiS Jarosława Kaczyńskiego na wicepremiera. Z funkcji wicepremierów prezydent odwołał szefa MON Mariusza Błaszczaka, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego, Henryka Kowalczyka i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Jednocześnie powołał ich odpowiednio na stanowiska: ministra obrony narodowej, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, ministra członka Rady Ministrów oraz ministra aktywów państwowych.

Kaczyński jest teraz jedynym wicepremierem w rządzie. To powrót Jarosława Kaczyńskiego do rządu po tym, jak w czerwcu 2022 r. zrezygnował z pełnienia funkcji wicepremiera i kierującego komitetem ds. bezpieczeństwa. Pracami komitetu Jarosław Kaczyński kierował od października 2020 r.

Podczas rozmowy na antenie TVN24, Adam Bielan został zapytany m.in. o powód zmian w rządzie. "Bardziej chodzi o wejście do rządu prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Gdyby nie doszło do tej +degradacji+ - jak pan redaktor powiedział - byłoby pięciu wicepremierów. To jest już chyba liczba zbyt duża. Uznaliśmy, że będzie jeden wicepremier. Myślę, że to też podkreśla rangę lidera naszego obozu" - wyjaśnił.

Zaznaczył, że "polityka się zmienia, zmieniają się okoliczności". "Gdy rok temu prezes Kaczyński odchodził z rządu, chciał się skupić na kwestiach partyjnych, przygotowaniu partii do wyborów. Miał dość intensywny objazd kraju i spotkania ze strukturami. Przygotował partię od strony organizacyjnej, przygotował w znacznej mierze listy wyborcze. Pewien czas się zakończył, mamy inny etap i inne potrzeby" - podkreślił Bielan.

Dopytywany, czy wejście Jarosława Kaczyńskiego do rządu ma rozładować napięcia między premierem a niektórymi wicepremierami, lider Partii Republikańskiej zaznaczył, że "napięcia między różnymi resortami, niezależnie od tego, kto je zajmuje, są zawsze". "Moim zdaniem tych napięć w ostatnich tygodniach jest mniej niż wcześniej. Nie szedłbym tą linią interpretacyjną" - podkreślił.

"Jarosław Kaczyński jest liderem największej partii koalicyjnej w obozie Zjednoczonej Prawicy, w związku z tym liderem obozu. Myślę, że jego wejście do rządu jest czymś naturalnym" - ocenił.