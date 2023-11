Adam Glapiński może szybko zostać zawieszony w funkcji prezesa NBP

Postawienie Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu wymaga jedynie 115 podpisów oraz połowy głosów w Sejmie. Taka decyzja wiązałaby się z automatycznym zawieszeniem nominata PiS-u w dotychczasowej funkcji na czele NBP.

W poniedziałek 13 listopada, podczas inauguracyjnego posiedzenia nowego Sejmu dotychczasowa opozycja składająca się z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy będzie miała odpowiednią większość, żeby przegłosować wniosek o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu szefa banku centralnego powodując jego zawieszenie. Jak podaje RMF taki ruch wymaga 115 podpisów oraz do przegłosowania wniosku połowy składu Sejmu a zjednoczone siły polityczne, które mają tworzyć nowy rząd mają większość - 248 mandatów .



Jak informowaliśmy wcześniej, podstawą do postawienia Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu mają być oskarżenia o to, że m.in. część członków Rady Polityki Pieniężnej nie otrzymywała protokołów z posiedzeń zarządu NBP, co stanowi obowiązek prawny dla tej centralnej instytucji finansowej w Polsce. Te oskarżenia zostały przedstawione przez członka zarządu NBP Pawła Muchę.

Narodowy Bank Polski utrzymuje w swoim oświadczeniu, że "wbrew podnoszonym zarzutom przez Pana Pawła Muchę, Członka Zarządu NBP, a także pomimo postępowania, o którym mowa w ust. 1, Zarząd Narodowego Banku Polskiego wykonuje wszystkie zadania w niezakłócony sposób, skutecznie i zgodnie z prawem."

Artykuł 11 ustawy o Trybunale Stanu mówi, że już sama uchwała Sejmu o pociągnięciu do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu szefa banku centralnego powoduje jego zawieszenie. Gdyby został uznany winnym - daje to możliwość jego odwołania.