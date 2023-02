Adam Wyżyński: Leonard Pietraszak miał charyzmę

Pietraszak z łatwością wcielał się w bardzo różne postacie. Nie był zaszufladkowany do jednego typu ról. Znakomicie opanował warsztat aktorski, to jest widoczne w każdej z jego kreacji. Miał charyzmę - powiedział PAP historyk filmu i filmoznawca Adam Wyżyński z Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego.

Leonard Pietraszak był wszechstronnym aktorem, który stworzył szereg wybitnych kreacji. Przeszły one już do kanonu polskiej kinematografii, ale także teatru i telewizji. Role pułkownika Krzysztofa Dowgirda w serialu +Czarne chmury+, Gustawa Kramera w +Vabanku+ czy doktora Karola Stelmacha w +Czterdziestolatku+ to już klasyka.

Grał ludzi z charakterem, takich, których zapamiętujemy na całe życie. Prywatnie był człowiekiem pełnym spokoju i ciepła" - powiedział PAP historyk filmu i filmoznawca Adam Wyżyński z Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego (FINA).

"Z łatwością wcielał się w bardzo różne postacie. Nie był zaszufladkowany do jednego typu ról. Znakomicie opanował warsztat aktorski, to jest widoczne w każdej z jego kreacji. Bez wątpienia miał charyzmę" - dodał filmoznawca.