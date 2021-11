Agata Kornhauser-Duda: Działalność charytatywna i hojna ofiarność przyczyniają się do ułatwiania innym życia

Zgodnie z polską i chrześcijańską tradycją ostatnie tygodnie roku są czasem myślenia o bliźnich; działalność charytatywna i hojna ofiarność przyczyniają się do ułatwiania innym życia - napisała Agata Kornhauser-Duda w liście do uczestników XIV Międzynarodowego Kiermaszu Dobroczynnego.

W niedzielę na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie odbywa się XIV edycja Międzynarodowego Kiermaszu Dobroczynnego organizowanego przez SHOM (Stowarzyszenie Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznych) w Warszawie. Celem akcji jest zbiórka funduszy na rzecz organizacji wspierających osoby najbardziej potrzebujące.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, która skierowała list do jego uczestników i organizatorów. Odczytał go dyrektor protokołu dyplomatycznego MSZ Marek Szczepanowski podczas rozpoczęcia imprezy.

Pierwsza dama wyraziła w nim zadowolenie, że po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej epidemią COVID-19, uczestnicy kiermaszu dobroczynnego mogli się spotkać ponownie.

"Uważam, że zwłaszcza obecnie, kiedy ludzie na całym świecie doświadczają problemów i niepokojów związanych z pandemią SARS-CoV-2 i jej konsekwencjami, potrzebujemy dużo wzajemnej serdeczności i uwagi, empatii i solidarności" - napisała małżonka prezydenta. Podkreśliła, że kiermasz jest właśnie takim wydarzeniem, na którym manifestuje się pozytywne nastawienie i wiele ciepłych uczuć.

"Zgodnie z polską i chrześcijańską tradycją, a zarazem ze zwyczajem rozpowszechnionym w licznych krajach i na różnych kontynentach, ostatnie tygodnie każdego roku są czasem myślenia o bliźnich znajdujących się w potrzebie i szczególnie aktywnego niesienia im pomocy" - zaznaczyła.

"Działalność charytatywna i hojna ofiarność przyczyniają się do ułatwiania innym życia, wyrównywania szans, otwierania nowych, szerszych możliwości rozwoju" - zwracała uwagę pierwsza dama. "Nawet skromne gesty dzielenia się tym, co mamy, gdy czynimy to razem, tworzą wielkie dzieła. Tak też dzieje się rokrocznie podczas świątecznego kiermaszu, gdzie przedstawiciele różnych państw i kultur łączą się we wspólnym celu" - dodała.

Agata Kornhauser-Duda dziękowała także wszystkim zgromadzonym na XIV Międzynarodowym Kiermaszu Charytatywnym za cenny wkład w budowanie lepszego świata, a stowarzyszeniu SHOM za podjęcie inicjatywy zorganizowania tego wydarzenia. "Z serca życzę, aby tegoroczna edycja kiermaszu przyniosła wiele radości i dobrych owoców" - podkreśliła małżonka prezydenta.

Od 2008 roku Międzynarodowy Kiermasz Charytatywny jest najważniejszą coroczną akcją charytatywną organizowaną przez Stowarzyszenie Współmałżonków Szefów Misji Dyplomatycznej SHOM w Warszawie. Zbiera ona fundusze na pomoc osobom najbardziej potrzebującym, objętym opieką różnych organizacji działających w Polsce. W tym roku udział w kiermaszu bierze ponad 50 ambasad. Zebrane pieniądze zasilą 25 organizacji charytatywnych.

W 2019 roku dzięki honorowemu patronatowi pierwszej damy RP Agaty Kornhauser-Dudy oraz wielkiemu zaangażowaniu i darowiznom ambasad, hojności sponsorów i ogromnemu wsparciu wolontariuszy, SHOM zebrał ponad 600 tys. zł, które zostały przekazane 25 organizacjom charytatywnym. W wydarzeniu wzięło udział 4500 osób.

Autor: Daria Kania

dka/ mk/