Agata Kornhauser-Duda odwiedziła podopiecznych zespołu szkół specjalnych w Ostrówku

Małżonka prezydenta Agata Kornhauser-Duda wspólnie z podopiecznymi Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej w Ostrówku, kadrą pedagogiczną i rodzicami wzięła udział w szkolnym świętowaniu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jak poinformowano na stronie prezydenta RP, Agata Kornhauser-Duda zwiedziła wystawę prac plastycznych uczniów w Powiatowym Centrum Kultury Fabryczka w Wołominie. Prezentuje ona twórczość inspirowaną postacią Marii Grzegorzewskiej - patronki szkoły, a zgodnie z uchwałą Sejmu także patronki roku 2022.

Wystawa przybliża postać prekursorki pedagogiki specjalnej w Polsce, ale jak podkreślają pedagodzy, ilustruje też sposób, w jaki w szkole urzeczywistniany jest jej przekaz: prace ukazują potencjał młodych ludzi, ich niezwykłą wrażliwość i nietuzinkowe postrzeganie otaczającej rzeczywistości.

W siedzibie zespołu szkół małżonka prezydenta poznała autorów prezentowanych prac. Uczniowie podczas zajęć mówili też o zbliżającym się święcie 11 listopada. Młodzi ludzie rozmawiali z pierwszą damą o symbolach narodowych i patriotyzmie, ale także o swoich pasjach i zainteresowaniach.

"Dziękuję, że byliście tak otwarci wobec mnie, że chętnie odpowiadaliście na pytania i opowiadaliście o sobie" - powiedziała Kornhauser-Duda, dodając, że pozostaje też pod wrażeniem wiedzy, jaką uczniowie wykazali się podczas lekcji.

Małżonka prezydenta obejrzała przygotowaną przez uczniów akademię z okazji Narodowego Święta Niepodległości. "Znakomity występ. Dostarczyliście nam wielu wzruszeń, a wasza interpretacja była wspaniała" - przyznała Kornhauser-Duda.

Szkoła prowadzi kształcenie, wychowanie i przygotowanie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do możliwie najpełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym. Agata Kornhauser-Duda podziękowała pedagogom za ich niezwykłą, pełną pasji pracę.

"Są państwo wspaniałymi ludźmi, oddają państwo swoim uczniom całych siebie, dają im państwo całe serce" - zauważyła.

Jako nauczycielka z kilkunastoletnim stażem zwróciła uwagę na to, że nauczyciele w Ostrówku są "wyczuleni na szczególne potrzeby dzieci, ale też stwarzają im odpowiednie warunki do indywidualnego rozwoju na miarę możliwości każdego z uczniów tak, by mogli oni pokonywać bariery, wykazując się jak największą samodzielnością".

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy i Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze przy Szkole Podstawowej Specjalnej. W roku szkolnym 2022/2023 do placówki uczęszcza 87 uczniów, w 9 oddziałach szkoły podstawowej, 7 oddziałach szkoły przysposabiającej do pracy i 3 zespołach rewalidacyjno-wychowawczych. Oferta zajęć specjalistycznych obejmuje m.in. logopedię, komunikację alternatywną, integrację sensoryczną, hipoterapię, ogrodoterapię czy zajęcia sportowo - rekreacyjne.