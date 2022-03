Agata Kornhauser–Duda odwiedziła ukraińskie uchodźczynie z dziećmi

Agata Kornhauser–Duda odwiedziła szkolne schronisko młodzieżowe, w którym pod opieką Caritasu znajdują się ukraińskie uchodźczynie z dziećmi - poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta. Pierwsza dama zapewniła, że wszyscy Polacy chcą pomóc, a każdy wspiera uchodźców, jak potrafi.

"Ogromnie się cieszę, że jesteście panie razem z dziećmi bezpieczne" - powiedziała, zwracając się do kobiet, Agata Kornhauser-Duda. "Zdajemy sobie sprawę jak trudna jest obecna sytuacja na Ukrainie. To nieuprawniony atak na wolność suwerennego kraju. Nasi bracia Ukraińcy walczą nie tylko o własną wolność, ale o wolność nas wszystkich w Europie, a nawet na świecie. Wszyscy modlimy się o szybki koniec tej wojny i pokój" - dodała.

Jak poinformowano na stronie Kancelarii Prezydenta, Agata Kornhauser-Duda zapewniła, że wszyscy Polacy chcą pomóc i każdy wspiera uchodźców, jak potrafi. "Czy zapraszając Ukraińców do swoich domów, czy organizując zbiórki rzeczowe, czy też pieniężne" - mówiła cytowana w komunikacie. Pierwsza dama wyraziła dumę z postawy rodaków i zapewniła, że Polska robi wszystko, by zakończyć wojnę.

Dodano, że część dzieci, z którymi spotkała się Agata Kornhauser-Duda jest dotknięta niepełnosprawnością. "Bardzo się cieszę, że państwo znaleźli się pod opieka Caritasu, mogę zapewnić, że jesteście pod najlepszymi skrzydłami, szczególnie, że wasze dzieci wymagają szczególnej opieki, a Caritas ma bardzo duże doświadczenie w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami" - mówiła.

Dodała, że "staramy się zaopiekować chorymi dziećmi, osobami niepełnoprawnymi, sierotami, podopiecznymi ośrodków pomocy społecznej i na coraz szerszym polu współpracujemy z ośrodkami zza granicy".

Małżonka prezydenta poprosiła kobiety, "by znalazły w sobie siłę i odwagę do przetrwania tej trudnej sytuacji oraz by nie traciły nadziei, że wkrótce uda im się spotkać z bliskimi w ich własnym, wolnym kraju.

Podczas wizyty małżonce prezydenta towarzyszył sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Adam Kwiatkowski.