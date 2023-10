AGH, Politechnika Gdańska i Politechnika Opolska w międzynarodowym rankingu

Według specjalistycznego rankingu THE World University Ranking 2024 w kategorii Engineering najlepsze miejsca otrzymała AGH, Politechnika Gdańska i Politechnika Opolska - powiedział PAP prof. Grzegorz Królczyk, prorektor opolskiej uczelni.

Do udziału w najnowszym rankingu THE World University Ranking by Subject zakwalifikowano 16 polskich uczelni w kategorii Engineering. Politechnika Opolska w klasyfikacji polskich uczelni zajęła trzecie miejsce, ustępując tylko takim ośrodkom jak AGH i Politechnika Gdańska. Na dalszych miejscach zestawienia znalazła się m.in. Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska czy Politechnika Wrocławska.

"Ta wiadomość oczywiście bardzo cieszy, ponieważ ranking THE to największy, obiektywny a zarazem prestiżowy ranking uczelni wyższych z całego świata. W tym roku tylko w kategorii Engineering zestawienie obejmuje ponad 1370 uczelni z całego świata. Jest zatem z kim konkurować, ale oczywiście nie o konkurencję w tym chodzi, tylko systematyczne budowanie pozycji na świecie. Rankingi przyciągają do Opola naprawdę dobrych naukowców, a zawsze szukamy utalentowanych ludzi" - powiedział PAP prof. Grzegorz Królczyk, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Opolskiej.

Ranking obszarów THE World University Rankings by Subject w kategorii Engineering wyróżnia uczelnie wiodące w następujących dyscyplinach: inżynieria ogólna, inżynieria elektryczna i elektroniczna, inżynieria mechaniczna i kosmiczna, inżynieria lądowa i inżynieria chemiczna.

"Niedawno otrzymaliśmy wyniki rankingu THE World University Rankings, który ocenia uczelnie z całego świata pod kątem m.in. jakości prowadzenia badań oraz jakości kształcenia. Politechnika Opolska zajęła w nim 4. miejsce w klasyfikacji polskich uczelni technicznych. Dla nas, ale także dla zagranicznych naukowców oraz kandydatów na studia, międzynarodowe rankingi to przede wszystkim potwierdzenie naszych kompetencji i dowód na to, że nasza uczelnia ma dużo do zaproponowania. To także informacja do absolwentów szkół średnich, którzy poszukują dla siebie miejsca, w którym będą mogli rozwijać i pozyskiwać istotną dla nich wiedzę" - dodaje prof. Królczyk.