Agnieszka Romaszewska-Guzy: Białorusini próbują wykorzystać wszystko przeciwko Polsce

Białorusini próbują wykorzystać wszystko, co się da przeciwko Polsce - powiedziała w czwartek w Studiu PAP dyrektorka Telewizji Biełsat Agnieszka Romaszewska-Guzy komentując upublicznienie w mediach białoruskich wizerunku trójki z dziewięciu zatrzymanych w Polsce członków siatki szpiegowskiej działającej na rzecz Rosji.

Szef MSWiA i minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński poinformował w ubiegły czwartek o rozbiciu przez ABW siatki szpiegowskiej działającej na rzecz Rosji. "W ostatnich dniach Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała dziewięć osób podejrzanych o współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Podejrzani prowadzili działania wywiadowcze przeciwko Polsce oraz przygotowywali akty dywersji na zlecenie rosyjskiego wywiadu" - powiedział minister. Zaznaczył, że zatrzymani to cudzoziemcy zza wschodniej granicy.

Romaszewska-Guzy pytana o potencjalne związki zatrzymanych szpiegów z Białorusią, stwierdziła, że trójka z nich to Białorusini. "Na kanałach Telegram, owych zbliżonych do władz białoruskich, pokazały się informacje, gdzie przedstawiono publiczności trzy osoby z tych aresztowanych". Dodała, że rodzinom zatrzymanych nakazano "wypowiadać się przed kamerami, jak to ich bliscy zostali źle potraktowani w Polsce, jak się nad nimi znęcają".

"To są trzy osoby, z których dwójka wygląda na stosunkowo młodą parę, a trzecia osoba wygląda na kadrowego funkcjonariusza służb białoruskich" - powiedziała Romaszewska-Guzy. Jak podkreśliła, może "tylko powiedzieć, że tak wygląda, bo czym jest, to nie wie dokładnie".

Dopytywana o cel informowania społeczeństwa białoruskiego o zatrzymanych szpiegach, szefowa Telewizji Biełsat stwierdziła, że władze białoruskie "w tej chwili próbują wykorzystać wszystko, co się da przeciwko Polsce". "Może uznano, że z braku laku i to dobre, zawsze będzie można podnieść jakiś krzyk, że w Polsce nad kimś się znęcają, kogoś prześladują, itd." - dodała.