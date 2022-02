AgroUnia kolejny raz uzupełniła podpisy pod wnioskiem o rejestrację partii

W czwartek w Sądzie Okręgowym w Warszawie działacze AgroUnii po raz trzeci złożyli podpisy poparcia pod wnioskiem o rejestrację partii politycznej. Ku naszemu zdziwieniu większość wcześniejszych podpisów już dwukrotnie została zanegowana - powiedział lider AgroUnii Michał Kołodziejczak.

Pełnomocnik AgroUnii mec. Tomasz Gabryelczyk mówił w czwartek w sądzie, tuż przed złożeniem kolejnych podpisów, że do zarejestrowania partii politycznej w Polsce wymagane jest ich tysiąc. "My złożyliśmy już grubo powyżej półtora tysiąca głosów poparcia. Dwukrotnie uzupełnialiśmy te podpisy. Część, powiedzmy, mogła być nieczytelna, ale zdziwienie budzi fakt, że blisko połowa tych podpisów została zakwestionowana" - powiedział Gabryelczyk.

Poinformował, że w połowie stycznia sąd zdecydował, że AgroUnii brakuje jeszcze 200 podpisów do zarejestrowania partii. W związku z tym - mówił - składamy kolejne tysiąc pięćset podpisów. Teraz ich prawidłowość sprawdzi sąd.

Kołodziejczak podkreślił, że nie ustają w staraniach o zarejestrowanie partii, ponieważ ludowo-socjaldemokratyczna partia jest bardzo potrzebna na polskiej scenie politycznej. Jak zaznaczył, budując partię, wzoruje się na przedwojennych działaczach Ruchu Ludowego i na działaczach, którzy samoorganizowali się w latach 70. i 80. np. na Lubelszczyźnie. "Następnym człowiekiem, który robił to, co dla nas jest bardzo ważne, czyli dał głos ludziom, był (lider Samoobrony) Andrzej Lepper" - dodał.

Kołodziejczak zaznaczył, że spotyka się z opinią, iż AgroUnia będzie jedynie kolejną "chwilową partią buntu". "Tak nie będzie i nie damy sobie wmówić, że AgroUnia to sezonowa partia buntu albo partia populistyczna. Jest całkiem inaczej. Budujemy partię, która jest osadzona w wartościach i w ludziach" - powiedział. "Traktujemy, to co robimy, bardzo poważnie" - podkreślił. Zwrócił przy tym uwagę, że AgroUnia jest już ujmowana w niektórych sondażach wyborczych. "Jesteśmy gotowi na to, że za chwilę będą nas ośmieszać, dyskredytować, zaniżać w sondażach, ale my się tego nie boimy" - zapewnił lider AgroUnii.

AgroUnia to ruch rolniczy i organizacja, której liderem i założycielem jest Kołodziejczak. W ubiegłym roku działacze ruchu zorganizowali szereg protestów przeciwko przepisom ich zdaniem uderzającym w rolników, a także m.in. rosnącym cenom nawozów. Protesty przyjmowały często formę blokad dróg krajowych czy linii kolejowych. AgroUnia organizowała także protesty w Warszawie jesienią 2020 roku przeciwko tzw. "Piątce dla zwierząt" - firmowanemu przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego projektowi ustawy, który, zdaniem protestujących, uderzał w interesy rolników i hodowców. W trakcie protestów w grudniu 2020 demonstranci rozsypywali na ulicach Warszawy płody rolne - m.in kapustę i ziemniaki, a także zwłoki zwierząt hodowlanych - świńskie łby.

W sierpniu ubiegłego roku Kołodziejczak informował, że został złożony wniosek o rejestrację partii politycznej pod tą nazwą; w grudniu natomiast odbyła się konferencja programowa. Wśród postulatów znalazły się: rozdrobnienie dostawców strategicznych, godne warunki pracy dla pracowników, znakowanie żywności flagą kraju pochodzenia, wyznaczenie maksymalnych marż dla warzyw, owoców i mięsa. AgroUnia proponuje również, aby w sklepach było 70 proc. polskich produktów i żeby podawać - oprócz ceny - także informację, ile pieniędzy dostanie rolnik.

Jak poinformowała Agencja Associated Press, według działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab lider AgroUnii Michał Kołodziejczak był jedną z osób szpiegowanych w Polsce przy użyciu programu Pegasus. Na początku lutego spotkała się z nim senacka komisja nadzwyczajna badająca przypadki nielegalnej inwigilacji.