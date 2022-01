Akademia WSB przeszkoli swoich studentów z latania dronami

Przepisy prawa lotniczego dotyczące statków bezzałogowych, wykorzystanie w nich kamer termowizyjnych, elementy meteorologii oraz obsługa dronów w praktyce – takie zagadnienia poznają studenci Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej w ramach bezpłatnych szkoleń.

Udział w projekcie finansowanym ze środków Unii Europejskiej mogą wziąć 144 osoby. Zajęcia nie są częścią programu studiów.

"To świetna okazja do tego, aby poznać przepisy prawa lotniczego dotyczące statków bezzałogowych. Wielu osobom wydaje się, że można sobie tak po prostu latać dronem, gdzie i kiedy się chce. Są jednak konkretne przepisy mówiące o tym, kto i w jaki sposób może wykonywać loty dronem" - powiedział w środę dyrektor ds. komunikacji Akademii WSB Michał Łyczak.

"Trenerzy podczas szkoleń przedstawią procedury operacyjne, techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko w powietrzu i na ziemi. Przekażą też wiedzę na temat systemów bezzałogowych statków powietrznych, meteorologii i osiągów systemu bezzałogowego statku w locie. Najważniejsza umiejętność, jakiej nauczymy to: jak prawidłowo odbyć lot statkiem bezzałogowym w zasięgu wzroku" - dodał.

Szkolenie podzielono na 12-godzinną część teoretyczną oraz 8-godzinną część praktyczną. Pierwsza grupa studentów Akademii WSB już rozpoczęła szkolenia, kolejne dwie rozpoczną je w styczniu.

Drony od wielu lat znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych dziedzinach i różnych branżach. Wykorzystywane są np. do pomiarów geologicznych, walki ze smogiem, lotów termowizyjnych czy kontrolowania liczebności dzikich zwierząt przez leśników. Szerokie zastosowanie taktyczne dla dronów znalazło także wojsko oraz inne służby mundurowe.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy przystąpią do egzaminu z wiedzy teoretycznej oraz praktycznej. Po jego zaliczeniu otrzymają certyfikat i potwierdzenie ukończenia szkolenia praktycznego w przypadku wykonywania operacji w kategorii "szczególnej" - umożliwiającej swobodne loty dronem do 4kg do wysokości 120 m z zachowaniem bezpiecznej odległości od osób i mienia.

Szkolenie jest realizowane w ramach projektu "EduLider - rozwój Akademii WSB dla regionu", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.