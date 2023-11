Akcja "Niepodległa do Hymnu" - Polacy w kraju i za granicą wspólnie odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego

W ramach akcji "Niepodległa do Hymnu" Polacy w sobotnie południe śpiewali polski hymn. Mazurek Dąbrowskiego odśpiewano m.in. na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, w łódzkim Teatrze Wielkim, na Rynku Głównym w Krakowie, przed budynkiem ratusza w Białymstoku i we Wrocławiu. W akcji udział wzięli także Polacy za granicą.

W samo południe w ramach akcji "Niepodległa do hymnu" w blisko 1000 miejscach w Polsce i na świecie zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego.

Na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, w ramach Festiwalu Niepodległa, zaplanowane zostały m.in. koncerty na scenie muzycznej na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego, podczas których można było posłuchać duetu KARAŚ/ROGUCKI, Sary James, Baranovskiego, a także Kamila Bednarka. Z kolei na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych przygotowano atrakcje przygotowane dla dzieci; na dziedzińcu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego chętni mogli uczyć się polskich tańców.

W akcję "Niepodległa do hymnu" po raz kolejny włączył się m.in. zespół Teatru Wielkiego w Łodzi, w którego foyer odbył się koncert "Narodowe Śpiewanie". W jego programie znalazło się wiele pieśni patriotycznych. Wcześniej odbyła się próba odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego.

W południe, tak jak w wielu miejscach w Polsce i na świecie, pierwsze słowa hymnu "Jeszcze Polska nie zginęła" rozległy się w budynku Teatru Wielkiego w Łodzi i na placu Jana Henryka Dąbrowskiego przed operą.

Mieszkańcy Krakowa mogli wspólnie odśpiewać "Mazurka Dąbrowskiego" na Rynku Głównym. W samo południe hymn narodowy zabrzmiał z wieży kościoła Mariackiego. Tuż po nim hejnalista tradycyjnie odegrał na trąbce hejnał mariacki.

W Białymstoku akcja "Niepodległa do Hymnu" odbyła się przed budynkiem ratusza, gdzie swoją siedzibę ma Muzeum Podlaskie. Mimo brzydkiej pogody, bo w mieście od rana pada deszcz, zaśpiewać wspólnie hymn przyszło wielu białostoczan. Mazurka Dąbrowskiego odśpiewano chwilę po godz. 12, bo w południe, codziennie, z wieży Ratusza odgrywany jest hejnał Białegostoku.

"Ta wspólna inicjatywa to jest pokazanie naszego patriotyzmu, naszej miłości do ojczyzny, ale też i pamięć, i oddanie hołdu tym wszystkim, którzy zginęli za to, żebyśmy żyli w wolnej i niepodległej ojczyźnie" - mówił przed odśpiewaniem hymnu marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

We Wrocławiu ok. 7 tys. uczestników wzięło udział w Radosnej Paradzie Niepodległości. Korowód ruszył z pl. Wolności i o godz. 12 dotarł do Centrum Historii Zajezdnia, gdzie wspólnie odśpiewano hymn.

Hymn został odśpiewany także na świecie m.in. w Nowym Jorku, Rzymie, Toronto, Chicago, Paryżu.

Akcję "Niepodległa do Hymnu" zapoczątkowało Biuro "Niepodległa" w 2018 r. Do wspólnego śpiewania hymnu włączyły się szkoły, samorządy, organizacje pozarządowe, instytucje kultury i nieformalne stowarzyszenia.

W całym kraju odbywają się m.in. wydarzenia organizowane przez instytucje kultury prowadzone i współprowadzone przez MKiDN. Można wziąć udział w festiwalach, koncertach, spektaklach, wystawach, a także w rodzinnych piknikach czy warsztatach.