Akcja sprzątania brzegów największego jeziora w Olsztynie

Mieszkańcy Olsztyna mogą wziąć udział w sobotę w akcji sprzątania brzegów największego olsztyńskiego akwenu, jeziora Ukiel. Zachęca do tego utytułowany siatkarz, wychowanek olsztyńskiego AZS-u Marcin Możdżonek.

Urząd miasta w Olsztynie zachęca do aktywności na świeżym powietrzu. Przyjemne z pożytecznym można połączyć podczas przedsięwzięcia organizowanego przez Fundację Marcina Możdżonka, zatytułowanego "Wielkie sprzątanie Jeziora Ukiel".

Organizatorzy zapraszają w sobotę od godz. 10, by całymi rodzinami, wspólnie posprzątać brzeg największego olsztyńskiego jeziora. Chętni mogą przyjść do czterech wyznaczonych punktów wokół akwenu. Te punkty to: plaża przy jez. Łupstych, plaża Gutkowo, parking przy Szkole Podstawowej nr 18 w Dajtkach oraz restauracja przy ulicy Żeglarskiej. Będzie można pobrać rękawiczki i worki na śmieci. Na zakończenie wydarzenia uczestnicy otrzymają ciepły posiłek.

"Wielkie sprzątanie Jeziora Ukiel jest świetną okazją, aby uświadomić najmłodszych, jak wiele dobrego możemy zrobić dla środowiska poprzez właściwe zachowanie" - podkreślił Marcin Możdżonek, który będzie przewodzić sobotniemu sprzątaniu.

To kolejne tego typu wydarzenie w Olsztynie. W poprzedni weekend w Lesie Miejskim - między przeprawą przez Łynę za ul. Kasprowicza a mostem Justusa - odbyła się ogólnopolska akcja "Wspólny las". Natomiast w październiku minionego roku został wysprzątany kilkukilometrowy odcinek Łyny podczas przedsięwzięcia zatytułowanego "ZbieramTo w kajaku".