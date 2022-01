Akt oskarżenia przeciwko 25 osobom za przemyt narkotyków i kradzieże samochodów

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw 25 osobom w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się przemytem i obrotem narkotykami oraz dokonywaniem kradzieży samochodów. Oskarżeni odpowiedzą przed sądem za popełnienie ponad 100 przestępstw.

Dział Prasowy Prokuratury Krajowej poinformował PAP, że akt oskarżenia w tej sprawie skierował Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie do Sądu Okręgowego w Szczecinie. "Postępowanie było prowadzone z Centralnym Biurem Śledczym Policji" - zaznaczyła PK.

"Prokurator oskarżył 25 osób o popełnienie 102 przestępstw, w tym 15 osobom zarzucił udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Kolejne zarzuty dotyczą m.in. przemytu znacznych ilości narkotyków oraz dokonywania obrotu znacznymi ilościami narkotyków" - wyliczyła PK.

Prokuratorzy wskazali, że kolejne zarzuty dotyczą kradzieży luksusowych pojazdów, które były dokonywane w Niemczech, a następnie legalizowane w Polsce po zmianie numerów identyfikacyjnych pojazdów.

Za zarzucane czyny oskarżonym grozi do 18 lat więzienia.

Według ustaleń śledczych grupa działała w województwie zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz w Niemczech. "Narkotyki przemycano do Polski z Holandii następnie środki odurzające były rozprowadzane na terenie działalności grupy" - podała PK.

"Z ustaleń śledztwa wynika, że grupa łącznie przemyciła do Polski, co najmniej 118 kilogramów amfetaminy. Podejrzani wprowadzili do obrotu co najmniej 330 kilogramów narkotyków oraz 1000 sztuk tabletek ecstasy. W toku postępowania zabezpieczono 12 kilogramów amfetaminy oraz 8 kilogramów marihuany" - przekazała PK.

"Oskarżeni uczynili sobie z tego procederu stałe źródło dochodu. Na mieniu podejrzanych prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych o łącznej wartości ponad miliona złotych" - dodała PK.