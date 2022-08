Akt oskarżenia za wyłudzenie ponad 20 mln zł dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 10 osobom oskarżonym o wyłudzenie z Polskiej Agencji Rozwoju dotacji przeznaczonej na zakup linii montażowej do produkcji świec i zniczy. Według śledczych kwota wyłudzonych środków wynosi ponad 20 milionów złotych.

Akt oskarżenia poznańska Prokuratura Regionalna skierowała do Sądu Okręgowego w Poznaniu. "Aktem oskarżenia objęto 10 osób, którym obok działania w zorganizowanej grupie przestępczej i prania brudnych pieniędzy prokurator zarzucił poświadczenie nieprawdy w dokumentach wystawionych na rzecz beneficjenta dotacji oraz posłużenia się nierzetelnymi dokumentami podatkowymi w celu zaniżenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT" - tłumaczył rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Łukasz Łapczyński.

Według ustaleń prokuratury oskarżeni działali od 2011 do 2015 roku w Wielkopolsce i Podlasiu. "W ramach podejmowanych działań na rzecz firmy ubiegającej się o uzyskanie dotacji z Polskiej Agencji Rozwoju, przeznaczonej na zakup linii montażowej do produkcji świec i zniczy, a także firmy, która miała dokonać montażu tej linii, wystawiali nierzetelne faktury VAT wykazując w nich zawyżone wartości cen poszczególnych urządzeń służących do budowy linii produkcyjnej" - podkreślił.

"Przygotowane w powyższy sposób dokumenty, przedłożone w Polskiej Agencji Rozwoju stały się podstawą uzyskania przez beneficjenta dotacji w kwocie przekraczającej 20 milionów złotych" - podał.

Wskazał też, że nierzetelne faktury sporządzone przez oskarżonych, wykorzystane zostały również w celu zaniżenia zobowiązań podatkowych z tytułu podatku VAT. "Jak ustalono w śledztwie działalność grupy doprowadziła do uszczuplenia w kwocie około 12 milionów złotych" - zaznaczył.

"W celu zabezpieczenia wykonania przyszłych kar i środków o charakterze finansowym prokurator zabezpieczył na majątku podejrzanych mienie w łącznej wartości przekraczającej 9 milionów złotych" - dodał prokurator Łukasz Łapczyński.

Za zarzucane w akcie oskarżenia czyny może grozić do 10 lat więzienia.